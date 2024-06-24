В Україні через критичну ситуацію в водоканалах, міста можуть залишитися без води. Що відомо.

Про це розповідають Новини України – НСН.

Критична ситуація у водоканалах виникла через нестачу коштів на електроенергію для забезпечення водопостачання.

Потрібно закупити обладнання перед зимою, але через відсутність коштів цей процес ускладнюється.

Відмова у підвищенні тарифів може призвести до фінансових проблем водоканалів та негативно позначитися на стані мереж та обладнання.

Економіст Святослав Павлюк вважає, якщо не буде підвищено тарифи на водопостачання, то українські міста ризикують залишитись без води.

Українські міста ризикують залишитися без води – в чому причина

Критична ситуація з водоканалами

Водоканали все частіше стикаються з нестачею коштів на оплату електроенергії, яка є критично важливою для забезпечення водопостачання. За останні три роки вартість електрики для промисловості зросла майже втричі, також підвищилися зарплати, проте тарифи на водопостачання для побутових споживачів залишилися незмінними.

За словами Святослава Павлюка, взимку очікуються перебої з електропостачанням, тому водоканали повинні заздалегідь закупити ряд обладнання. Серед них – резервні генератори, паливо для них, та частотні перетворювачі для помпного обладнання. Проте, відсутність необхідних коштів ускладнює цей процес, оскільки ці витрати не закладені у тарифи.

Що буде, якщо НКРЕКП не підніме тариф

На думку економіста, ситуація в кожній громаді є різною, але загальна тарифна політика спричиняє серйозні проблеми для водоканалів. Відповідно відмова НКРЕКП у підвищенні тарифів надалі буде призводити до фінансових проблем підприємств і перешкоджати поліпшенню стану мереж та обладнання, а отже збільшуватиме кількість скарг з боку споживачів.

Варто зауважити, що малі громади мають можливість встановити тариф, який вважають беззбитковим, а великі – постійно мусять дотувати воду з міського бюджету.

Ще новини України: Тарифи на воду з 1 червня зміняться у 35 водоканалів, але не для всіх споживачів