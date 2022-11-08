Чим займаються українці під час відключень світла – статистику, отриману за результатами проведеного опитування, оприлюднило Суспільне, передає NNS.

Хатні справи – найпопулярніша діяльність українців під час відключень світла, за ними з великим відривом йдуть відпочинок (18%, це і можливість приділити час собі, і просто відпочинок, і різні косметичні процедури тощо), перегляд контенту в інтернеті (18%, сюди входять соцмережі, месенджери, перегляд новин, відео тощо), продовження навчання або роботи (17%), хобі та дозвілля (13%), спілкування телефоном, онлайн або наживо (13%) та походи та поїздки у справах (13%).

Лише 3% переходили до іншого місця, де світло було (наприклад, кафе, друзі, родичі тощо).

Під час відключення світла, окрім хатніх справ, жінки частіше за чоловіків займаються хобі та дозвіллям (це книги, малювання, ігри, хобі тощо, серед жінок таких 17%, а серед чоловіків 9%).

Чоловіки частіше продовжують працювати або навчатися (таких 20% серед опитаних чоловіків і 14% серед жінок), слухають музику або дивляться фільми та серіали (13% проти 9% серед жінок) або займаються фізичною активністю (займаються спортом або йдуть на прогулянку 10% чоловіків, коли серед жінок таких 7%).

Молодь 18-24 роки частіше за інших займається хобі та дозвіллям (32%), слухають музику чи дивляться фільми та серіали (30%) або продовжують навчатися чи працювати (26%).

Люди віком 55-60 років вкрай рідко займаються чимось іншим, крім хатніх справ та можливості приділити час собі та відпочити.

У містах з населенням понад 50 тисяч жителів в цілому практикують більше способів перечекати відключення світла, ніж в менших містах. Вони частіше за менші міста відпочивають (22% у великих, 15% в малих містах), сидять в інтернеті (22% у великих і 14% в менших), спілкуються телефоном, онлайн або наживо (17% проти 10%) або йдуть у справах (16% проти 10%).

Через регулярні відключення світла українці стали менше дивитися телевізор. Лише у Києві за два тижні телеперегляд упав майже наполовину. Як показують опитування, замість перегляду телебачення люди без світла прагнуть зробити домашні справи, подбати про себе або просто поспати.

Зазвичай з настанням холодів українці, навпаки, починають більше дивитись ТБ, нагадали фахівці. Однак цієї осені ситуація змінилася.

“На 44-му тижні (з 31 жовтня по 6 листопада) у Києві дивилися телевізор на 44% менше, ніж три попередні тижні, на 45-му тижні (з 7 листопада) – на 19%. Максимальні відносні падіння припадають на 11-13 годину дня”, – підрахували аналітики.

Чи адаптувалися українці до відключень світла

51% українців вважають, що вже адаптувалися до відключень світла.

З них 38% відчувають, що радше адаптувалися, а 13% — повною мірою. 39% кажуть, що ще не змогли адаптуватися (30% радше не адаптувалися, 9% не адаптувалися взагалі), а решті 10% поки важко визначитися.

Чоловіки частіше за жінок кажуть, що змогли адаптувалися, таких 56%, коли серед жінок — 47%.

Найбільш впевнено відчуває себе молодь 18-24 роки: вони вважають, що повністю адаптувалися до відключень світла (таких 22%, коли серед українців в цілому таких 13%).

У містах з населенням менше 50 тисяч жителів також почувають себе трохи впевненіше порівняно з більшими містами: повністю адаптувалися 17%, коли серед більших міст таких лише 8%.

Дослідження було проведено 28-29 жовтня 2022 року компанією Gradus Research на замовлення Суспільного і за підтримки BBC Media Action. За допомогою мобільного додатку GRADUS було опитано 1000 респондентів віком 18-60 років по всій Україні, окрім окупованих територій та зон активних бойових дій. Вибірка відображає структуру населення України віком 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та освітою. Похибка дослідження складає 3,1% з довірчим інтервалом 95%.

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