Без води, світла і тепла українці можуть бути тижнями, а то і місяцями – попередив Арестович

Через російські обстріли критичної інфраструктури українці можуть бути без води, світла і тепла тижнями, або навіть і місяцями.

Як передає NNS, про це заявив радник ОПУ Олексій Арестович в інтерв’ю Юлії Латиніної.

За інформацією Арестовича, за останні вісім місяців 30% українських ТЕЦ і енергогенеруючих об’єктів були уражені.

“Не знищені, а уражені. Там ведуться роботи. Це непросто, це складні речі, не за два дні відремонтувати. Є проблема, є десь 1800 населених пунктів, відключених від води і світла, від тепла. Благо, що в Україні зараз тепла погода. Ми цілком можемо опинитися у ситуації, коли тижнями, а то і місяцями будемо сидіти без води, світла і тепла, або з великими обмеженнями”, – каже радник ОП.

Арестович не втрачає оптимізму і певен, що українці зможуть подолати ці труднощі, але все одно не підуть на поступки ворогові.

“Ми посидимо деякий час без води, світла і тепла. Президент Зеленський везучий. Скільки йому вже не пророчили холодних зим. Я думаю, що і ця зима буде +5, +7. Якось прорвемося. У багатьох ще є досвід 1990-х років, як виживати взагалі при холодних батереях. Померзнемо, поносимо водичку з бюветів у квартири. А Путін що робитиме, коли не спрацює ця стратегія”, – підсумував він.

Проблеми з енергопостачанням

Росія продовжує завдавати ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, зокрема по енергосистемі. Вчора, 19 жовтня, українців попередили про відключення світла найближчими днями.

Відключення будуть почергові – тривалість черги визначає обленерго, але не більше 4 годин.

У Раді попередили українців про наслідки, якщо не будуть економити світло. Якщо українці не мінімізують споживання електроенергії, віялові відключення можливі й надалі.

Де знайти інформацію про відключення електроенергії по населених пунктах України