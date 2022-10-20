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День тотальної економії електроенергії: які обмеження запровадили в регіонах

Дата
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20 жовтня – день тотальної економії електроенергії в Україні. Все через обстріли критичної інфраструктури ворогом. За словами президента Зеленського, уражено близько 30 відсотків енергетичних об’єктів країни, передає NNS.

Які обмеження запровадили у регіонах

Інформацію зібрав Телеграм-канал Україна-онлайн

  • Київ. Замість тролейбусів на маршрути вийшли автобуси; вже з’явилися графіки віялових відключень у місті та області, які будуть запроваджені, якщо у «Укренерго» виникне необхідність збалансувати енергосистему. графік на фото.

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  • Вінниця. Відключать водопостачання, перестане працювати електротранспорт та вуличне освітлення.
  • Рівне. Обмежать використання електротранспорту на 50%.
  • Волинь. Запроваджується обмеження споживання електроенергії для промислових споживачів.
  • Тернопіль. На маршрути не вийде весь міський електротранспорт.

Дніпро. ‘Режим тотальної економії електроенергії’. «Або ми заощаджуємо, або готуємося до відключень», – заявив голова облради Микола Лукашук.

  • Харків. У метро збільшують інтервал руху поїздів.
  • Кіровоградська область. Не працюватиме освітлення вулиць. Також тролейбуси можуть не виїхати на маршрути.
  • Вінниця. Енергоспоживання буде скорочено на 50%. Після обіду на маршрутах будуть лише автобуси.
  • Миколаїв – 60% тролейбусів завтра на лінію не вийдуть, світлофори також не працюватимуть;
  • Львів були відключення вночі. Упродовж дня буде відключення промислових споживачів.

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