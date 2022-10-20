Де знайти інформацію про відключення електроенергії по населених пунктах України

Про відключення електроенергії, яке сьогодні може бути з 7 до 22 години, по вулицях по населених пунктах України має повідомляти обленерго чи інший надавач послуги. Де саме шукати інформацію, пояснили в Укренерго

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті УНН.

“Сьогодні, з 7:00 до 22:00 в Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання. Коли відключать саме вашу вулицю – визначає ваш оператор розподільчих мереж (обленерго)”, – повідомили в компанії.

Так, оператори розподільчих мереж (обленерго) повідомляють споживачів про можливі відключення через свої сайти. Вони можуть це робити у стрічках новин або у спеціально відведеному для цих повідомлень розділі. Також деякі з них роблять це в “особистих кабінетах” споживача або через чат-боти різних месенджерів, зазначили в Укренерго.

Посилання на сайти всіх операторів розподільчих мереж (обленерго) можна подивитися на окремій сторінці сайту Міністерства енергетики.

В Укренерго нагадали, що сьогодні з самого ранку і увесь день енергетики потребують особливої допомоги українців.

“Ми маємо прожити його із дуже економним споживанням електроенергії”, – наголосили в компанії.

Там пояснили, що постійні ракетні обстріли ворога руйнують енергетичну інфраструктуру, і енергетикам потрібен час для її відновлення.

“Водночас на вулиці стає холодніше, що традиційно спонукає нас споживати більше електроенергії. Але зараз нам треба дуже свідомо та ощадливо підійти до споживання електроенергії, щоб пройти наступну зиму якомога краще”, – зазначили в компанії..

Відключення світла по Україні 20 жовтня буде почерговим. Як очікується, обмеження вводитимуться не більше ніж на 4 години.

Запроваджуються віялові відключення електроенергії у Києві і області: графік