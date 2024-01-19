Пережив окупацію та приєднався до ЗСУ, аби звільняти українські землі

Воїн з позивним «Челентано» пережив окупацію рідного міста, а після його звільнення долучився до ЗСУ, аби допомогти визволяти інші українські землі. Про нього розповідають у ВМС ЗС України, передає НСН.

Чоловік служить у 37 окремій бригаді морської від моменту її створення. Захисник родом з Херсона. Має досвід строкової служби у 79 окремому аеромобільному полку (нині 79 окрема десантно-штурмова бригада) на посаді стрілка-номера обслуги.

Як починалася окупація

Про початок повномасштабної війни дізнався після серії обстрілів у передмісті.

“Третього березня російські війська вже були в місті. По Херсону ходили їхні спецпризначенці, зупиняли перехожих, перевіряли телефони, документи. Багатьох чоловіків оглядали на наявність армійських або патріотичних татуювань – шукали “АТО-шників”. Саме через такі татуювання “зник” мій сусід – після огляду його скрутили росіяни та відвезли до однієї зі своїх катівень, а за декілька днів група окупантів вже нишпорила в його квартирі, забрала його автівку”, – пригадує “Челентано”

Татуювань, які б вказували на його військовий досвід, чоловік не має. Каже, можливо, це й врятувало йому життя. Після приходу російських військ, говорить морпіх, для херсонців почались темні часи. Постійний контроль з боку окупантів, крадіжки, розбій, п’яна стрілянина стали для містян буденним явищем. Вулиці міста опустіли.

“Я вирішив залишитись у місті, аби допомагати родичам, друзям та й просто незнайомим людям. Тут мій дім і я не збирався тікати, бо відчував, що можу комусь допомогти. Звичайні побутові питання, на кшталт принести води або роздобути буханець хлібу сусідці, під час окупації є цілим завданням. Люди могли вийти на вулицю та не повернутись додому лише через повідомлення в телефоні або підписку на україномовний канал в Telegram”, – розповідає морпіх

Пережив окупацію та приєднався до ЗСУ, бо “там живуть люди, які чекають”

Після деокупації чоловік одразу попрямував до найближчого територіального центру комплектування. Каже, мотивацією для нього було і залишається досі звільнення тимчасово окупованих територій.

“Я знаю, що там живуть такі ж самі українці, як і ми з вами, що вони на нас чекають. Люди не мають жити в таких умовах вічного страху, залякування, терпіти це свавілля з боку окупантів. Тому я вмотивований нищити ворога та якомога скоріше наблизити момент свободи для наших співгромадян”, – розповідає військовослужбовець

Нині “Челентано” обіймає посаду старшого навідника одного з розрахунків самохідної артилерійської установки 2С1 “Гвоздика”. На їхньому рахунку десятки вражених цілей та вдало виконані завдання. Говорить, людям не варто боятись вступати до лав війська.