Переміщення військовозобов’язаних: заборону скасовано

Генштаб скасував заборону на переміщення військовозобов’язаних між областями України. Але відправив документ на доопрацювання

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті hromadske.ua.

Президент Володимир Зеленський доручив скасувати прийнятий Генштабом порядок з метою його доопрацювання зі збереженням обороноздатності країни. Рішення він оголосив під час доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Відомо, що президент звернув увагу на те, що суб’єктом формування державної політики в цьому питанні є Міноборони, а обмежувати конституційні права громадян під час воєнного стану може уряд своїми актами.

Валерій Залужний наголосив, що оновлений документ розроблять на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану. Залужний додав, що нинішня законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів.

Головнокомандувач розповів, що 6 липня відбулось засідання Ставки верховного головнокомандувача ЗСУ, на якому зокрема розглянули питання видачі дозволів на переміщення. Нагадаємо, напередодні Генштаб ЗСУ заявив, що військовозобов’язаним необхідно брати дозволи для виїзду в іншу область.

«Підкреслюю, цей документ від початку стосувався винятково внутрішньої роботи ТЦК та СП і не створював зобовʼязань, обмежень прав і свобод громадян України. Попри це, його поява в мережі спричинила численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії із перешкоджання переміщенню громадян, що стало підставою для дискредитації ЗСУ та військово-політичного керівництва держави», — пояснив Залужний.

І закликав українців до виконання свого конституційного обовʼязку із захисту держави.

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