Виїзд військовозобов’язаних за кордон – деталі нового законопроєкту

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про виїзд військовозобов’язаних за кордон, який підготувала група депутатів із фракції “Слуга народу”.

Автори проєкту №7484 пропонують внести зміни до ЗУ “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та ЗУ “Про порядок виїзду з України та в’їзду до України громадян України”, передає NNS з позиланням на ТСН.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться:

“Головною метою проєкту Закону є задоволення в умовах воєнного стану потреб Збройних сил України, інших військових формувань у межах необхідної чисельності призовників і можливість певної категорії осіб чоловічої статі призовного віку, захищаючи свою країну, себе, своїх рідних та близьких, залишитися для проходження служби за місцем свого проживання або виїхати до безпечнішого місця чи країни”.

Щодо закону ЗУ “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, планується встановити можливість призову окремої категорії осіб на військову службу за їхньою згодою, визначення їхньої військової служби в межах області, в якій вони зареєстровані чи проживають. Йдеться про призов за бажанням осіб з інвалідністю і тих, кого, відповідно до висновку військово-лікарської комісії, визнали тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я.

Щодо ЗУ “Про порядок виїзду з України та в’їзду до України громадян України”. Хоча воєнний стан в Україні діє вже чотири місяці, проте на сьогодні немає жодного законодавчого акту, який би забороняв чоловікам виїзд за кордон. У поясненні до законопроєкту йдеться: “Питання порядку виїзду з України громадян чоловічої статі під час дії воєнного стану в Україні врегульоване лише вищезгаданим указом президента України, а не законами”. Тобто законом не передбачено обмеження на виїзд чоловіків на період дії воєнного стану та проведення мобілізації. У ситуації війни такого масштабу конституційні права та свободи громадянина справді можуть обмежуватися, що передбачає ст. 30 Конституції України.

Тому зареєстрований Верховною Радою законопроєкт №7484 і пропонує на законодавчому рівні заборонити виїзд чоловікам 18-60 років за межі країни на час воєнного стану, за винятком осіб, визначених урядом, і тих, хто має право на відтермінування. Таким чином, в разі прийняття закону фактична заборона на виїзд набуде юридичного статусу, обмеження на перетин державного кордону будуть підтверджені нормативно-правовим актом. Запропонований законопроєкт не передбачає будь-яких додаткових санкцій на вже наявну практику виїзду громадян України за кордон.

Хто зможе виїхати за кордон згідно з зареєстрованим законопроєктом

До ЗУ “Про порядок виїзду з України та в’їзду до України громадян України” пропонується додати нову статтю 3-1 та законодавчо закріпити право виїзду за межі України під час дії воєнного стану для певної категорії громадян – тих, хто підпадає під норми абзаців 3-13 ч. 1 та абзацу 2 ч. 3 статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зможуть виїхати за кордон за умови відповідності наступним категоріям Закону (категорії прописані в абзаці 3-13 статті 23 цього закону):

Абзац 3. “Визнано в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на строк до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії)”.

Абзац 4. “Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років”.

Абзац 5. “Жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років”.

Абзац 6. “Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років”.

Абзац 7. “Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, важкий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка зазнала тяжкої травми, потребує трансплантації органу, вимагає паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я у порядку та за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якою не встановлена інвалідність”.

Абзац 8. “Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І або II групи”.

Абзац 9. “Усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років”.

Абзац 10. “Зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною, а також батьками своїми або дружини, які за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії установи охорони здоров’я потребують постійного догляду”.

Абзац 11. “Ті, хто має дружину з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I або II групи”.

Абзац 12. “Опікуни особи з інвалідністю, визнаним судом недієздатним; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю І групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарської консультативної комісії установи охорони здоров’я, яка потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд”.

Абзац 13. “Жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) та чоловіка (дружину), що проходить військову службу по одному з видів військової служби, визначених частиною 6 статті 2 Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу”.

Абзац 2 ч. 3 ст. 23 Закону: “Здобувачі професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти й докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти”.

Зараз, згідно з ч. 3 ст. 23 ЗУ “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, студенти вишів або ПТУ денної або дуальної форми навчання звільняються від призову за мобілізацією, водночас здобувачі форм вищої освіти, аспіранти та докторанти, які навчаються у навчальних закладах України, не мають права на перетин кордону. У разі можливого ухвалення цього законопроєкту студенти українських вишів зможуть законно перетинати кордон.

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