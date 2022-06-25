Заборону виїзду чоловіків під час воєнного стану пропонують закріпити у законі. У Верховній Раді України зареєстровано відповідний законопроєкт №7484, передає NNS.

Пропонується за законодавчому рівні заборонити виїзд чоловікам 18-60 років за межі країни на час воєнного стану за винятком осіб, які визначає уряд, та тих, хто мають право на відстрочку.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що наразі питання порядку виїзду з України громадян чоловічої статі під час дії воєнного стану в Україні урегульоване лише Указом Президента України, а не законами.

Відповідно, автори пропонують додати до Закону України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України” нову статтю.

У ній має бути визначено, що громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років заборонено виїзд за межі України під час дії воєнного стану.

Водночас вони мають право виїхати за межі України під час воєнного стану, якщо підпадають під норми абзаців три – тринадцять частини першої та абзацу другого частини третьої статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”. Йдеться про:

чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

чоловіків, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

чоловіків, визнаних особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатних до військової служби за станом здоров’я;

здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Окрім цих осіб, право виїзду за межі України під час дії воєнного стану може бути надано особам, визначеним Кабінетом міністрів України.

Водночас певній категорії громадян надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації.

Відповідно до статті 23 Закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, це військовозобов’язані особи, заброньовані на період мобілізації та воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами та організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а також особи, визнані особами з інвалідністю або непридатними до військової служби за станом здоров’я.

Ці особи не можуть бути залучені до військової служби без добровільної згоди та можуть виїжджати за кордон.

Людей з інвалідністю пропонують призивати на військову службу

Заборона виїзду з України під час воєнного стану

На період дії правового режиму воєнного стану Указом президента України від 24.02.2022 № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні” виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється. Воєнний стан наразі подовжений до 23 серпня.

У Державній прикордонній службі України нагадували, що заборона не застосовується до окремих осіб цієї категорії.

Зокрема йдеться про осіб, які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік; мають висновок військово-лікарської комісії про непридатність з виключенням з військового обліку.

Також це особи, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, або які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

Крім того, це особи, на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю віком до 18 років або повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи ІІ групи, до досягнення нею 23 років; усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.

У цьому переліку також зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Серед іншого, це особи, які виїхали до інших держав на постійне місце проживання, що відповідно документально підтверджено; здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти (студенти, слухачі).

Крім цього, перетнути кордон на виїзд з України можуть військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законодавством випадках, зокрема: водії, які заброньовані для здійснення міжнародних вантажних перевезень, перевезень для потреб Збройних сил України, медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги; люди з інвалідністю та особи, що їх супроводжують.