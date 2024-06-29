«Особливо якщо їм 13 – 18 років»: батьків підлітків просять бути пильними

Правоохоронці звертаються до батьків підлітків з проханням бути пильними. Особливо, якщо вашим дітям від 13 до 18 років – це основна група ризику. Що сталося?

Через маніпуляції, психологічний тиск або грошову винагороду дітей намагаються залучити до виконання диверсійних завдань. Про це інформує Кіберполіція, передають Новини України – НСН.

Зазвичай для їх здійснення російські спецслужби використовують підлітків віком від 13 до 18 років.

Батьків підлітків просять бути пильними

Кіберполіція закликає батьків і громадськість бути уважними до їх поведінки у мережі. А також надає дорослим такі поради:

інформуйте дітей про небезпеку вербування та наслідки скоєння злочинів;

слідкуйте за їхньою онлайн-активністю у мережі та колом інтернет-знайомств;

контролюйте дотримання комендантської години;

при отриманні інформації про вербування повідомте поліцію за номером 102 або заповніть форму зворотного зв’язку на сайті Кіберполіції.

Зазначимо, що в Україні зафіксували вже декілька випадків підпалів автівок військових за участю підлітків.

Такі події відбувалися у Києві, Дніпрі, Одесі. Ворожі спецслужби вербують українських дітей, обіцяючи їм гроші за скоєння злочину. Правоохоронці швидко знаходять виконавців, і підляткам загрожує цілком реальне покарання.

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