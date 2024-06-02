«Чітко за старими мапами»: помічено вражаючу особливість процесів на дні Каховського водосховища

Помічено вражаючу особливість процесів на дні Каховського водосховища. Про неї говорять екологи. А ще вони пояснюють, чому не потрібно відновлювати втрачене «море».

Зокрема, такої думки дотримується керівник Української природоохоронної групи Олексій Василюк. Про свої спостереження і висновки він розповів в інтерв’ю виданню «Еспресо», передають Новини України – НСН.

Як відомо, після підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС в наукових колах точаться дискусії щодо доцільності відновлення зруйнованої греблі та знищеного Каховського водосховища. А позиція держави наразі однозначна – відбудувати ГЕС і повернути «море».

Але війна триває і кінця та її поки що не видно. Щось робити зараз на території Каховського водосховища в глобальних масштабах не реально. А тим часом природа сама «приймає рішення».

І те, що спостерігають науковці, їх вражає.

Зокрема, ми вже писали про те, що Половина Каховського водосховища дуже швидко заросла вербовим лісом.

А також: Під час останньої експедиції на дні Каховського водосховища виявили багато цікавого і це допоможе людям

Вражаюча особливість процесів на дні Каховського водосховища

Олексій Василюк поділився ще одним цікавим спостереженням.

Я думаю, що всі бачили різноманітні відео і читали статті в інтернеті про науковців, які досліджували протягом цього року, як відновлюється природа на місці водосховища. Це були і мої колеги з Української природоохоронної групи. Ми змогли отримати дозволи і туди потрапити, провести декілька експедицій, — розповів науковець

За його словами, на місці знищеного водосховища стрімко відновлюється природа. Вона повертається до того стану, який був до створення водосховища.

Цікаво те, що там, де раніше були ліси, якщо дивитися старі карти, зараз відновлюється ліс. Там, де раніше були луки, відновлюються луки. Нам дійсно не потрібно допомагати природі, вона сама відновиться на цій території, — зазначив Олексій Василюк

На його думку, відновлювати Каховське водосховище не потрібно. Без нього Україна лише виграє. Науковець пояснює, чому.

Чому не потрібно відновлювати Каховське водосховище

Я чув від деяких чиновників заяви, що нам треба терміново повернути зрошення українцям. По-перше, не українцям, а тим, хто в них орендував ділянки. По-друге, вже другий рік ніхто там нічого не орендує, це замінована й окупована територія. Навіть якщо війна закінчиться зараз, невідомо, чи взагалі колись знову там можна буде обробляти територію. Ніхто там не сидить і не чекає зрошення. Коли ці території будуть розміновані, лише тоді стане зрозуміло, скільки того зрошення може бути потрібно. Але ці всі землі засолені через те, що зрошувалися водами степових річок, — пояснив Олексій Василюк

За його словами, Каховське водосховище вбирало в себе не лише води Дніпра, а й річок, які сильно мінералізовані. Тому вода з нього була не дуже придатна для зрошення, вона призводить до засолення ґрунтів. В будь-якому випадку через 10-15 років ґрунти стали б повністю непридатними.

Тому це наш шанс змінити методи ведення сільського господарства і мати можливість продовжувати його тут, замість того, щоб просто добити цю територію зрошенням.

На думку науковця, сільське господарство, хай і таким радикальним і неприємним чином, але отримало шанс продовжувати тут господарство, проте без зрошення.

Згадав Олексій Василюк і про водопостачання, енергетику та водний транспорт.

Він каже, що через шлюзи ГЕС все одно можуть проходити тільки малогабаритні річкові судна, і їм не треба водосховище. Для малих суден воно теж не потрібне, адже через хвилі їм дуже небезпечно рухатися по водоймі. Тому, як відмітив науковець, для водного транспорту треба просто прочистити шлях, яким він зможе ходити принаймні до Запоріжжя, а водосховище йому лише заважало.

Також підняв еколог й тему водопостачання.

Досі хтось пише, що вода потрібна Нікополю, Енергодару, Кривому Рогу. Здається, всі вже зрозуміли, що Кривому Рогу провели водогін вже зовсім з іншого водосховища. Нікополь і Енергодар – як були побудовані до будівництва Каховської ГЕС на березі Дніпра, так вони і сьогодні стоять там. Я не розумію, для чого говорити, що водосховище треба для водопостачання Нікополя, коли він досі стоїть на березі Дніпра і має набережну, – сказав Олексій Василюк

І нарешті енергетика.

Еколог нагадав, що Каховська ГЕС давала 1% енергії, яка виробляється в Україні. Якщо 1% площі водосховища зайняти сонячними панелями, це повністю компенсує Каховську ГЕС. Те саме можна отримати, використавши у 100 разів менше території.

Але ж Укргідроенерго дивиться на це не так. Вони думають: “У нас був на балансі величезний об’єкт, нам його зламали. Як буде класно зараз отримати кілька мільярдів на його відбудову”. Але чи треба це нам? Я в цьому абсолютно не впевнений. Я просто хочу, щоб там відновилась природа, але також розумію, що ми реально виграємо, навіть якщо той 1% водосховища заставити сонячними панелями. Я готовий закрити очі на той 1%, якщо збережеться в природному стані 99 інших відсотків. Це шанс не тільки відновити можливість археологам досліджувати там. Цю територію можна якось інакше використати, можливо, вона не вся лишиться в природі. Може, там побудують нове місто, якесь ультрасучасне, і західні партнери вкладуть в нього десятки разів більше грошей, аніж в ту греблю, – поділився своїми думками науковець

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