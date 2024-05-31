Під час останньої експедиції на дні Каховського водосховища виявили багато цікавого: це допоможе людям

«Швидка» верба, чорна тополя, чудодійний мох, лілії, глечики, а ще повністю ізольовані озера. Під час крайньої експедиції науковці на дні Каховського водосховища виявили багато цікавого.

Про це йдеться у сюжеті «Вікна-новини», передають Новини України – НСН

Вербу дослідять, аби зрозуміти, чи треба відновлювати Каховське водосховище

Однорічну вербу витягнули з ґрунту і привезли до інституту ботаніки для досліджень.

Яків Дідух, академік Національної академії наук України тішиться силою дерев, які проросли на третині дна колишнього Каховського водосховища.

Ви бачите, вона виросла на три метри. Подивимось, скільки біомасси в стовбурах, в листках. І на основі цих показників будемо оцінювати вплив вербового лісу для клімату, скільки забирають СО2, скільки виділяють кисню, – каже він

І таким чином науковці хочуть оцінити потребу у відновленні Каховського водосховища.

Все треба зараз рахувати. І рахувати не тільки урожай, який ми отримаємо. Рахувати не тільки енергію, яку ми отримаємо, але й рахувати те, що дає природа, – говорить Яків Дідух

Лише за весну каховська верба виросла на третину. Максимальна висота поки що 4,65 м.

Зазначається, що ця верба росте вдвічі швидше, ніж за кордоном. Цьому сприяють родючі ґрунти степової зони, укриті мулом.

Своїм корінням верба вбирає важкі метали, нафтопродукти, кадмій, а отже здійснює позитивний вплив на екологію.

Що ще виявили науковці на дні Каховського водосховища під час останньої експедиції

Цього року науковці-ботаніки вчетверте здійснили експедицію на дно колишнього Каховського водосховища. Під звуки вибухів і уникаючи ворожі дрони, вони обстежили місцину поблизу Хортиці на Запоріжжі. Кажуть: тут укорінюються унікальні заплавні ліси, які люди практично знищили в Україні.

Науковці кажуть, що минулого року фіксували на дні колишнього Каховського водосховища близько 70 видів рослин. А зараз їх тут вже близько сотні. За їх словами, таких масштабів у світі ще не було. Принаймні, згадок про подібне в науковій літературі не знайдено.

Окрім верби, на піщаниках заселилися тополі, формуючи вербово-тополині ліси.

Це чорна тополя. Вона росте не так густо і не така велика. В Європі такі ліси вважаються дуже цінними і підлягають охороні. Там до 60 видів птахів селиться, комах багато. Тобто це дуже цінний біотоп, – каже академік Яків Дідух

Для довідки

Тополя чорна, осокір— дерево родини вербових.

Це дерево заввишки 15-25 м з широкою кроною, товстим стовбуром, темно-сірою тріщинуватою корою. Місцеві назви осокор, сокорина, чорнотополя тощо. Листки широкоовально-трикутні, при основі ширококлиноподібні, дрібнопилчасті, зверху темно-зелені, шкірясті, черешки сплюснуті, майже дорівнюють довжині пластинки. Квітки одностатеві, рослина дводомна. Тичинкові сережки (45 см завдовжки) з 8-45 тичинок, пиляки пурпурові; маточкові сережки 6-8 см завдовжки, квітки їх з широкояйцеподібною зав’яззю і жовтуватими приймочками. Плід — дрібногорбочкувата коробочка (4-6 мм завдовжки) . Насіння має чубок із сріблястих волосків.

Осокір росте по долинах і берегах річок, у заплавах, по берегах стариць і озер, утворюючи нерідко чисті осокорові лісостани. Світлолюбна рослина. Цвіте у березні — квітні. Тополя чорна поширена звичайно по всій Україні, крім Карпат. Часто вирощують уздовж доріг, у парках. Райони заготівель — Чернігівська, Київська, Полтавська, Черкаська, Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Луганська області. Запаси сировини великі.

Лікарська, деревинна, медоносна, танідоносна, фарбувальна, ефіроолійна, волокниста, декоративна, фітомеліоративна і кормова рослина.

Також на цій території колишньої водойми побачили таке цікаве явище, як озера, що відрізані від основного русла. Вони повністю вкриті водною рослинністю. Це глечики жовті, або жовта лілія.

Ще одна приємна знахідка на дні Каховського водосховище – це мох. Він не тільки потішить науковців, а й допоможе місцевим мешканцям.

Науковці пояснюють: це так звана біологічна кірка, яка не дає ґрунтам розпилюватися. Тому, навіть якщо б не було верби, можна було б казати, що природа впоралася – пилових бурь не буде, бо водорості і мохоподібні закрили цю ділянку від вивітрювання. Отже, природа сама відновлює Великий Луг втрачений колись.

Детальніше про це – у відео нижче.

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