ЗСУ вдалося вийти за лінію окупації 2014 року. Про це повідомляє британська розвідка, передає НСН.

Українським силам під час контрнаступу вдалося зламати оборону російської армії під Донецьком та вийти за лінію окупації 2014 року. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

ЗСУ вдалося вийти за лінію окупації 2014 року – розвідка Британії

Як зазначається у зведенні, українські десантники трохи просунулися на схід від села Красногорівка, неподалік Донецька, який знаходиться на старій лінії контролю.

За даними британської розвідки, це один із перших випадків після вторгнення Росії у лютому 2022 року, коли українські сили, швидше за все, відвоювали територію, окуповану Росією з 2014 року.

Нещодавні багаторазові одночасні українські атаки на Донбасі призвели до прориву оборони сил «ДНР» та Чечні, які діють у цьому районі, розповідають у Міноборони Британії.

Що кажуть у Генштабі

Тим часом, українські військові здійснюють успішні наступальні операції на кількох напрямках на півдні та сході країни. Зокрема, Збройні Сили України (ЗСУ) продовжують наступ на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Про це розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Українські військові досягли успіху на напрямках Новодарівка — Приютне та Новоданилівка — Роботине. Вони успішно атакували ворожі позиції та продовжують уражати противника артилерійським вогнем.

Також українські військові продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

За добу українські сили знищили 590 російських окупантів, 5 танків, 14 бойових броньованих машин та 28 артилерійських систем російських окупаційних військ.

Джерело мап: donbas24

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