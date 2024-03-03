Одним дроном знищили 11 окупантів – у 3-й ОШБр показали відео

У 3-й ОШБр показали, як одним дроном знищили 11 окупантів. Захисники оприлюднили відповідне відео, передає НСН.

Українські оборонці з третьої окремої штурмової бригади ЗСУ продовжують затято нищити російських окупантів. Так, оператори з екіпажу “Вітролом” одним FPV-дроном уразили ворожу бронемашину піхоти.

Разом зі знищеною технікою ворожа армія втратила також 11 окупантів. Про це заявили у 3 ОШБр.

Один ударний дрон, і мінус 11 під*рів за раз. Наздогнали противника на ходу та влучили в техніку під час переміщення ворожої піхоти за допомогою дрона FPV. Бонусом — загоряння БК на борту з окупантами, – зазначено у повідомленні

На опублікованих захисниками кадрах видно, як FPV-дрон екіпажу “Вітролом” наздоганяє ворожу БМП, що прямує ґрунтовою дорогою вздовж лісосмуги. На “броні” сидять дев’ятеро російських окупантів. Ще двоє, командир машини та механік-водій, перебувають усередині БМП.

Одним влучним ударом окупантів відправили «до кобзона». На одному з кадрів видно загарбника, що вискочив з підбитої БМП, але зважаючи на подальшу детонацію боєкомплекта, далеко втікти йому, вірогідно, не вдалося.

Відомо, що події відбувалися на Авдіївському напрямку. Дата зйомки не вказана.

Ще новини України: Пив з калюж, відрізав палець ножицями і нищив окупантів: український боєць сам 46 днів воював в тилу ворога