По 15 років тюрми отримали четверо зрадників, які намагалися прорвати оборону на Запоріжжі, а а саме біля Роботиного.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає НСН.

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримали бойовики, які намагались «прорвати» оборону ЗСУ під Роботиним.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримали ще чотири зрадники, які воювали проти Сил оборони на сході та півдні України.

Зловмисники входили до складу окупаційних угруповань Південного військового округу збройних сил росії.

У лавах загарбників їх залучали до «м’ясних штурмів» передових позицій ЗСУ на східному та південному фронтах.

Насамперед мова йде про неодноразові спроби окупантів «прорвати» оборону українських захисників у районі Роботиного на Запоріжжі.

Усіх чотирьох зрадників було взято у полон під час запеклих боїв.

За матеріалами СБУ суд призначив їм 15 років тюрми.

Як встановило слідство, двоє засуджених є мешканцями тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей.

Обидва добровільно «мобілізувалися» до складу російських військ ще на початку повномасштабного вторгнення рф.

Там їм видали автоматичну зброю з боєприпасами і призначили стрільцями.

Після нетривалих занять на полігоні одного із бойовиків відрядили на Харківський напрямок, іншого – під Маріуполь.

Ще двоє засуджених – мешканці тимчасово окупованого Криму. До лав загарбників вони «записались» восени 2022 року.

Спочатку їх перекинули до Бердянська для облаштування російських укріпрайонів та блокпостів.

Згодом обох зрадників відправили в район Роботиного для штурму оборонних позицій ЗСУ.

На підставі зібраних доказів суд визнав двох бойовиків винними за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

ч. 2 ст. 260 (участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

Злочинні дії ще двох зловмисників кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Фото ілюстративне – з відкритих джерел.

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