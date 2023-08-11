Створив копію каналу «Николаевский Ванек» и видурив 3 мільйони гривень – затримано мешканця Кривого Рогу

Телеграм канал «Николаевский Ванек» набув неабиякої популярності в першу чергу завдяки тому, що дає оперативну і правдиву інформацію під час повітряних атак на Україну. Він має більше мільйона підписників. Такою популярністю і скористався 23-річний шахрай з Кривого Рогу, який створив фейковий канал з аналогічною ж назвою і видурював гроші у довірливих громадян, нібито збираючи на ЗСУ.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет, передає НСН.

Ти не ти, коли тобі 23 і маєш страшенну жагу до грошей, але не маєш бажання заробляти їх чесно, – написав правоохоронець у своєму Телеграм-каналі.

3 мільйони гривень вкрав у українців мешканець Кривого Рогу, створивши фейковий ТГ-канал, повністю копіюючи один із найвідоміших миколаївських каналів.

Там шахрай зі справжнього телеграм-каналу копіював повідомлення про збір на підтримку ЗСУ, міняв номер банківської картки або посилання на «банку збору» на свої власні банківські рахунки та кидав у свій фейковий канал. У такий спосіб шахрай привласнював гроші небайдужих громадян.

Кошти зловмисник витрачав на розваги в онлайн казино, ресторани та інші свої потреби.

Маскувався під «Николаевский Ванек»

Нині вже встановлено більше 100 осіб, які здійснили перерахування на картку зловмисника під виглядом оголошених зборів на Сили Оборони України.

Слідчі дії продовжуються.

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