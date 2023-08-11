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Створив копію каналу «Николаевский Ванек» и видурив 3 мільйони гривень – затримано мешканця Кривого Рогу

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Створив копію каналу «Николаевский Ванек» и видурив 3 мільйони гривень – затримано мешканця Кривого Рогу
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Телеграм канал «Николаевский Ванек» набув неабиякої популярності в першу чергу завдяки тому, що дає оперативну і правдиву інформацію під час повітряних атак на Україну. Він має більше мільйона підписників. Такою популярністю і скористався 23-річний шахрай з Кривого Рогу, який створив фейковий канал з аналогічною ж назвою і видурював гроші у довірливих громадян, нібито збираючи на ЗСУ.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет, передає НСН.

Ти не ти, коли тобі 23 і маєш страшенну жагу до грошей, але не маєш бажання заробляти їх чесно, – написав правоохоронець у своєму Телеграм-каналі.

3 мільйони гривень вкрав у українців мешканець Кривого Рогу, створивши фейковий ТГ-канал, повністю копіюючи один із найвідоміших миколаївських каналів.

Там шахрай зі справжнього телеграм-каналу копіював повідомлення про збір на підтримку ЗСУ, міняв номер банківської картки або посилання на «банку збору» на свої власні банківські рахунки та кидав у свій фейковий канал. У такий спосіб шахрай привласнював гроші небайдужих громадян.

Кошти зловмисник витрачав на розваги в онлайн казино, ресторани та інші свої потреби.

Маскувався під «Николаевский Ванек»

Створив копію каналу «Николаевский Ванек» и видурив 3 мільйони гривень – затримано мешканця Кривого Рогу

Створив копію каналу «Николаевский Ванек» и видурив 3 мільйони гривень – затримано мешканця Кривого Рогу

Створив копію каналу «Николаевский Ванек» и видурив 3 мільйони гривень – затримано мешканця Кривого Рогу

Створив копію каналу «Николаевский Ванек» и видурив 3 мільйони гривень – затримано мешканця Кривого Рогу

Нині вже встановлено більше 100 осіб, які здійснили перерахування на картку зловмисника під виглядом оголошених зборів на Сили Оборони України.

Слідчі дії продовжуються.

Ще новини України: Шахрайська схема «дзвінок із банку». Як зрозуміти, хто телефонує і вберегти свої гроші

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