В Україні з’явиться новий рід військ — Зеленський підписав указ. Про це президент сказав у своєму вечірньому зверненні 6 лютого. Також вже оприлюднено і сам Указ, передає НСН.

В Україні будуть створені Сили безпілотних систем.

Щойно підписав указ, який розпочинає створення у наших Силах оборони окремого роду сил – Сил безпілотних систем. І це не питання майбутнього – це те, що повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом. Цей рік повинен стати вирішальним у багатьох аспектах. І, очевидно, – на полі бою, – сказав Зеленський

Він наголосив, що дрони – безпілотні системи – довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі – це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки – це також дрони.

Зараз перелік завдань, за словами Зеленського, чіткий:

спеціальні штатні посади під роботу з дронами,

спеціальні підрозділи,

ефективне тренування,

систематизація досвіду,

постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу.

Це завдання і для армії, і для Міністерства оборони та уряду загалом. І, щоб дати необхідну координацію в Силах оборони, забезпечити належний рівень планування та якість логістики, у структурі Збройних Сил будуть створені Сили безпілотних систем. Відповідні пропозиції будуть внесені на розгляд РНБО, – заявив президент

Відповідний указ оприлюднено на сайті президента.

Так, Зеленський доручив Кабміну із залученням Генштабу опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил.

Метою такого рішення є нарощування спроможностей ЗСУ щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем й забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням.

Відомо, що відповідний указ набирає чинності з дня його опублікування — з вівторка, 6 лютого.

В Україні з’явиться новий рід військ: звернення Зеленського

Ще новини України: Нова стаття Залужного для CNN: задачі на рік, створення нової системи за 5 місяців