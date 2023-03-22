В Україні готують нові виплати постраждалим внаслідок війни: від 200 тис до 1 млн грн

В Україні анонсовано новий вид виплати постраждалим внаслідок війни громадянам. Передбачається отримання одноразової грошової допомоги у зв’язку з інвалідністю або смертю внаслідок поранення. Про це пишуть Економічні новини, передає НСН.

Виплати будуть надаватися працівникам об’єктів критичної інфраструктури, посадовим особам органів державної влади та місцевого самоврядування, журналістам та членам їхніх сімей.

Наразі в Україні існують різні види і форми допомоги, у тому числі і фінансової. Новий законопроект №7353 має на меті поширити цю підтримку на тих, хто отримав інвалідність або загинув внаслідок війни.

За словами народного депутата Олексія Гончаренка, виплата одноразової грошової допомоги є важливим рішенням, оскільки ворог обстрілює цивільні об’єкти, в тому числі об’єкти критичної інфраструктури, де серед постраждалих є цивільні працівники.

До переліку отримувачів допомоги також увійшли журналісти, які наразі працюють у небезпечних умовах, інформуючи громадськість про події, що відбуваються в країні.

Розмір грошової допомоги буде залежати від ступеня втрати працездатності. У разі отримання інвалідності III-IV групи внаслідок контузії або травми сума становитиме від 200 000 до 800 000 гривень. У разі смерті внаслідок поранення, рідні отримають 1 мільйон гривень.

Ще новини України:

Встановити додаток