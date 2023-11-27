5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
SocКримРосія

Небувалий шторм у Криму і на півдні росії: що відомо про наслідки (фото, відео)

Адмін сайту
Небувалий шторм у Криму і на півдні росії: що відомо про наслідки (фото, відео)
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Небувалий шторм у Криму розпочався 26 листопада, тривав усю ніч, а вранці трохи залишив у спокої окупований півострів та з усією потужною силою перекинувся на південні регіони Росії. Вітер в дуеті з водою руйнували пляжі і курортну інфраструктуру, будинки, дороги, залізничні колії. Є загиблі люди і тварини. Завдано величезних збитків. НСН розповість все, що відомо про наслідки негоди у Криму і на півдні Росії, покаже фото і відео.

Небувалий шторм у Криму – які наслідки

Російський метеоролог Роман Вільфанд назвав шторм в окупованому Криму найпотужнішим за всю історію спостережень і порівняв його з бурею часів Кримської війни, яка занапастила європейські кораблі.

На піку шторму, який припав на вечір неділі, швидкість вітру сягала 144 км/год, заявив провідний спеціаліст центру погоди «Фобос» Євген Тишковець.

За інформацією моніторингової системи Poseidon, хвилі біля південного та південно-східного узбережжя Криму досягали 8-9 метрів.

Внаслідок урагану на півострові постраждали щонайменше 10 людей, загинуло щонайменше двоє людей.

У Криму, за повідомленнями російських джерел, близько 100 будинків виявилися підтопленими, у 60 пошкоджені покрівлі, повалено десятки дерев та рекламних щитів, зафіксовано масові обриви проводів.

крим 1

Затоплений будинок.

 

Того ж дня близько 500 тисяч людей залишилися без електрики в анексованому. Найбільше постраждали Чорноморський, Сакський, Білогірський, Сімферопольський, Жовтневий, Бахчисарайський та Ленінський райони півострова.

Затоплено й ключову трасу півострова «Алушта — Судак — Феодосія» — зараз там перекрито рух транспорту.

Співробітники МНС евакуювали близько 300 людей із місць стихійного лиха.

У Євпаторії жителі деяких будинків перебували до поясу у воді, і, щоб урятуватися, підіймалися на дахи та світили ліхтариками для привернення уваги рятувальників.

Євпаторія сьогодні.

Понад 800 морських тварин загинуло у Севастопольському акваріумі-музеї через сильний шторм.

За словами директора музею, вода вдарила по даху, змила вентиляційну систему та кондиціонер — загинули тварини, які жили у 9 акваріумах. Точна кількість загиблих звірів наразі невідома — зараз йде відкачування води.

Ось так стихія руйнувала океанаріум у Севастополі.

А так він тепер виглядає.

 

Стихія знищила причал, маяк, устричну ферму Інституту біології Південних морів у Севастополі, тут залиті лабораторії та бібліотека, розповів директор інституту.

Від шторм постраждав один із головних символів Севастополя – Графська пристань.

От прибывшего из Одесской области шторма пострадал один из главных символов Севастополя Графская пристань

Севастополь сьогодні виглядає так.

Це набережна Корнілова.

Набережная Корнилова в Севастополе 1

Набережная Корнилова в Севастополе 4

Набережная Корнилова в Севастополе

Набережная Корнилова в Севастополе 3

На відео нижче – теж окупований Севастополь оговтується від пережитих потрясінь.

А так намагалася врятуватися під час буревію кримська білочка.

Крім того, як ми повідомляли раніше, було знищено окопи, які окупанти будували на пляжах Криму.

Після певної перерви вдень вітер в окупованому Криму знову посилився і зараз у низці районів там йде сніг.

Шторм на півдні Росії

27 листопада буревій лютує і на півдні Росії. Найбільше постраждав Краснодарський край: в Анапі та Адлері повалені дерева, в Новоросійську та Сочі затопило прибережну територію.

У Вітязево (Анапа) шторм викинув на мілину суховантажне судно Blue Shark, що йшло під прапором Беліза.

шторм выбросил на мель сухогруз

Зараз корабель знаходиться приблизно за 150 метрів від пляжу.

Мешканці селища Вітязево у Краснодарському краї сьогодні масово йдуть на пляж, щоб подивитися на нього.

На борту знаходиться 2,8 тис. тонн ячменю. На судні 21 людина екіпажу – це громадяни Сирії, Індії та Єгипту. Їхньому здоров’ю нічого не загрожує, при цьому рятувальна операція наразі не розпочалася через погодні умови.

А це – пляж в Анапі.

Сильні хвилі знесли  дві будівлі на набережній Чайка в Адлері, а в Новоросійську розмило пляж і затопило дорогу.

В Сочі потужні хвилі змивають комплекс апартаментів, а вода затоплює залізницю та руйнує будинки.

Метрові хвилі, річки на вулицях, змиті будинки — так виглядає потужний шторм, що вирує на півдні Росії. На відео різні райони Сочі.

Рибальський будиночок у Сочі під Дагомисом змило у відкрите море.

Через шторм почалося затоплення населених пунктів у гирлі Дону.

Стихія завдала удару по залізниці.Так, наприклад, виглядає гілка “Адлер-Москва”.

 

Зараз понад 50 поїздів затримуються на узбережжі Чорного моря. Пасажири скаржаться, що їх тримають у незнанні та не дають їжу.

Ще новини України: Коли вщухне негода в Україні та коли чекати на інший потужний циклон (відео)

Наш Телеграм

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у телеграм

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×