Небувалий шторм у Криму і на півдні росії: що відомо про наслідки (фото, відео)

Небувалий шторм у Криму розпочався 26 листопада, тривав усю ніч, а вранці трохи залишив у спокої окупований півострів та з усією потужною силою перекинувся на південні регіони Росії. Вітер в дуеті з водою руйнували пляжі і курортну інфраструктуру, будинки, дороги, залізничні колії. Є загиблі люди і тварини. Завдано величезних збитків. НСН розповість все, що відомо про наслідки негоди у Криму і на півдні Росії, покаже фото і відео.

Небувалий шторм у Криму – які наслідки

Російський метеоролог Роман Вільфанд назвав шторм в окупованому Криму найпотужнішим за всю історію спостережень і порівняв його з бурею часів Кримської війни, яка занапастила європейські кораблі.

На піку шторму, який припав на вечір неділі, швидкість вітру сягала 144 км/год, заявив провідний спеціаліст центру погоди «Фобос» Євген Тишковець.

За інформацією моніторингової системи Poseidon, хвилі біля південного та південно-східного узбережжя Криму досягали 8-9 метрів.

Внаслідок урагану на півострові постраждали щонайменше 10 людей, загинуло щонайменше двоє людей.

У Криму, за повідомленнями російських джерел, близько 100 будинків виявилися підтопленими, у 60 пошкоджені покрівлі, повалено десятки дерев та рекламних щитів, зафіксовано масові обриви проводів.

Затоплений будинок.

Того ж дня близько 500 тисяч людей залишилися без електрики в анексованому. Найбільше постраждали Чорноморський, Сакський, Білогірський, Сімферопольський, Жовтневий, Бахчисарайський та Ленінський райони півострова.

Затоплено й ключову трасу півострова «Алушта — Судак — Феодосія» — зараз там перекрито рух транспорту.

Співробітники МНС евакуювали близько 300 людей із місць стихійного лиха.

У Євпаторії жителі деяких будинків перебували до поясу у воді, і, щоб урятуватися, підіймалися на дахи та світили ліхтариками для привернення уваги рятувальників.

Євпаторія сьогодні.

Понад 800 морських тварин загинуло у Севастопольському акваріумі-музеї через сильний шторм.

За словами директора музею, вода вдарила по даху, змила вентиляційну систему та кондиціонер — загинули тварини, які жили у 9 акваріумах. Точна кількість загиблих звірів наразі невідома — зараз йде відкачування води.

Ось так стихія руйнувала океанаріум у Севастополі.

А так він тепер виглядає.

Стихія знищила причал, маяк, устричну ферму Інституту біології Південних морів у Севастополі, тут залиті лабораторії та бібліотека, розповів директор інституту.

Від шторм постраждав один із головних символів Севастополя – Графська пристань.

Севастополь сьогодні виглядає так.

Це набережна Корнілова.

На відео нижче – теж окупований Севастополь оговтується від пережитих потрясінь.

А так намагалася врятуватися під час буревію кримська білочка.

Крім того, як ми повідомляли раніше, було знищено окопи, які окупанти будували на пляжах Криму.

Після певної перерви вдень вітер в окупованому Криму знову посилився і зараз у низці районів там йде сніг.

Шторм на півдні Росії

27 листопада буревій лютує і на півдні Росії. Найбільше постраждав Краснодарський край: в Анапі та Адлері повалені дерева, в Новоросійську та Сочі затопило прибережну територію.

У Вітязево (Анапа) шторм викинув на мілину суховантажне судно Blue Shark, що йшло під прапором Беліза.

Зараз корабель знаходиться приблизно за 150 метрів від пляжу.

Мешканці селища Вітязево у Краснодарському краї сьогодні масово йдуть на пляж, щоб подивитися на нього.

На борту знаходиться 2,8 тис. тонн ячменю. На судні 21 людина екіпажу – це громадяни Сирії, Індії та Єгипту. Їхньому здоров’ю нічого не загрожує, при цьому рятувальна операція наразі не розпочалася через погодні умови.

А це – пляж в Анапі.

Сильні хвилі знесли дві будівлі на набережній Чайка в Адлері, а в Новоросійську розмило пляж і затопило дорогу.

В Сочі потужні хвилі змивають комплекс апартаментів, а вода затоплює залізницю та руйнує будинки.

Метрові хвилі, річки на вулицях, змиті будинки — так виглядає потужний шторм, що вирує на півдні Росії. На відео різні райони Сочі.

Рибальський будиночок у Сочі під Дагомисом змило у відкрите море.

Через шторм почалося затоплення населених пунктів у гирлі Дону.

Стихія завдала удару по залізниці.Так, наприклад, виглядає гілка “Адлер-Москва”.

Зараз понад 50 поїздів затримуються на узбережжі Чорного моря. Пасажири скаржаться, що їх тримають у незнанні та не дають їжу.

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