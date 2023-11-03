В Європі вирує шторм «Сіаран» – серед загиблих 5-річний хлопчик з України

Цими днями в Європі вирує шторм «Сіаран». На жаль, є загиблі, і серед них дитина з України. Про це НСН повідомляє, посилаючись на низку іноземних ЗМІ.

Станом на сьогодні відомо, що у Західній Європі внаслідок потужного шторму «Сіаран» загинуло щонайменше шестеро людей. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, по дві людини загинули у Франції й Бельгії, по одній – на півдні Нідерландів та в Іспанії, у Мадриді.

Шторм «Сіаран» вбив 5-річного українця

Через потужний шторм у Бельгії відомо про загибель 64-річної німкені та 5-річного українця, пише місцеве видання vrtnws. Цей трагічний випадок стався в місті Гент.

Журналісти зазначають, що маленький українець був учасником ігрового заходу, коли на нього впала гілка дерева. Дитина отримала серйозні травми, її доправили до лікарні. Всі зусилля лікарів виявилися марними, хлопчик помер за кілька годин. Ще одну трирічну дитину з травмами доставили до медустанови.

У цьому ж місті 64-річна громадянка Німеччини стала другою жертвою урагану. У супроводі свого чоловіка та дочки вона прогулювалася парком, коли на неї також впала гілка дерева. Смерть матері настала миттєво, її дочка, яка отримала важкі травми, доставили лікарню.

Що ще відомо про наслідки негоди

У Франції 1,2 млн домогосподарств залишилося без електропостачання. Влада Фіністера, що на півночі країни, закликала жителів залишатися вдома через вітер, швидкість якого сягає 207 км/год, що призвів до утворення 20-метрових хвиль на морі.

Зливові дощі й вітер спричинили сильні повені в Північній Ірландії та деяких частинах Великої Британії.

Нідерландська авіакомпанія KLM скасувала сотні рейсів до та з Амстердама, також були скасовані міжнародні потяги зі столиці Нідерландів до Парижа.

Судноплавні шляхи на південному заході країни також закриті.

В Іспанії через шторм скасували 42 авіарейси.

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