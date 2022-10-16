Навіщо росіяни вивозять людей з окупованих територій до рф

Останнім часом все частіше у ЗМІ та соцмережах з’являється інформація про те, що росіяни вивозять людей з окупованих територій України або закликають місцевих самх виїжджати до рф. Оскільки запідозрити загарбників у намірах убезпечити українців від обстрілів під час нашого контрнаступу ми не можемо, адже вони навпаки завжди ховалися і ховаються за мирними мешканцями, то виникає питання: навіщо? Які справжні цілі переслідує агресор такими діями?

Днями стало відомо, наприклад, про те, що сотні дітей було вивезено із захопленого Енергодара. Батькам росіяни говорять, що хочуть, аби малеча відпочила від військових дій і оздоровилася. Дітей везуть до окупованого Криму і до Російської Федерації.

Також відомо, що гауляйтер Херсонщини Сальдо попросив владу рф прийняти цивільних, які бажають виїхати. І отримав позитивну відповідь. В росії кажуть, що готові приймати переселенців, надавати їм притулок і навіть роботу. Зазначимо, що в ОК «Південь» повідомляють: бажаючих залишати Херсонську область і їхати до росії майже не знайшлося. Люди чекають ЗСУ.

Але що ж таки стоїть за діями росі?

Відповідь надали в Інституті вивчення війни, передає NNS. Аналітики з ISW вважають, що росіяни розпочали етнічні чистки.

Російські окупанти продовжують насильно депортувати українців з окупованих територій, проводять етнічні чистки та планують розміщати там росіян. Про це йдеться у звіті ISW.

“Росія продовжує проводити масові примусові депортації українців, які, ймовірно, є кампанією навмисної етнічної чистки на додаток до явних порушень Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього”, – наголосили аналітики.

Так, в ISW звернули увагу на заяву віцепрем’єр-міністра Росії Марата Хуснулліна про те, що “кілька тисяч” дітей з Херсонської області “вже перебувають в інших регіонах Росії, відпочивають у будинках відпочинку та дитячих таборах”. Наголошується, що російська влада відкрито визнала передачу дітей з окупованих територій України на усиновлення до російських сімей, а це порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

“Російська влада може брати участь у ширшій кампанії етнічних чисток шляхом депопуляції української території шляхом депортацій і повторного заселення українських міст імпортованими російськими громадянами”, – вказують аналітики ISW, наводячи приклад з Маріуполя: “Проекти реконструкції Маріуполя мають на меті розмістити “десятки тисяч росіян”, які переїдуть до Маріуполя”.

1 вересня заступник голови Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко заявив, що з початку повномасштабної війни щонайменше 557 тис. українських дітей були незаконно вивезені до Росії.

11 вересня в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили про повернення в Україну з Росії 31 вивезеної окупантами дитини.

За деякими даними, з початку повномасштабного вторгнення Росія вивезла на свою територію понад 1,18 млн українців.

9 жовтня перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначив, що окупанти можуть не повернути дітей, яких з Херсонської області вивозять до Росії нібито на оздоровлення.

Заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Пател напередодні повідомив, що за даними Держдепартаменту США, з початку вторгнення російських військ з України у віддалені райони Росії були вивезені 260 тис. українських дітей.

Події в Маріуполі – підтверження оцінки ISW

Аналітика Інституту вивчення війни підтверджується реальними прикладами. Так, тривожні новини надходять з Маріуполя.

Росіяни вже прибувають у Маріуполь, чимало українців або покинули місто, або ж загинули під час активних бойових дій. Якщо говорити про те, скільки корінних маріупольців залишилось – близько 130 тисяч.

Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він також зазначив, що цивільних росіян, без врахування військових – вже 15 тисяч осіб і окупанти планують до кінця року завезти ще 25 тисяч росіян.

Слід також додати, що у Маріуполь завезли переважно чоловіків, з того що ми бачимо по місту і вони вже нікуди не планують повертатися.

Якщо ми будемо виходити тільки з цих цифр, то до кінця року отримаємо щонайменше 50 тисяч росіян у Маріуполі. Щодо 130 тисяч маріупольців, то тенденція населення стрімко зменшується – люди виїжджають і навряд повернуться, – зазначає Андрющенко. “Плюс, слід додати високу природну смертність – якщо порахувати умовний час окупації у 3 роки, то за цей час у Маріуполі українців просто не залишиться”, – резюмує він.

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