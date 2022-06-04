У Маріуполі росіяни зносять будинки без розбору завалів – трупи вивозять на полігон

У Маріуполі російські окупанти почали зносити будинки без розбору завалів. Після чого разом зі сміттям трупи вивозять на полігон

Російські окупанти в Макріуполі зносять будинки без розбору завалів. Потім все разом вивозять на полігон.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

“Вчора після оприлюднення даних про тіла загиблих під завалами, окупанти приступили до прямого знесення будинків без розбору завалів”, – повідомив радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, росіяни знищують докази, не витрачаючи час на пошук загиблих у розбитих будинках.

“Дані про нові тіла загиблих неможливо отримати у зв’язку з тим, що після знесення все вивозиться на звалище Лівобережного району. Якщо в будівлях залишалися трупи, то вони разом зі сміттям вивантажені на сміттєвому полігоні”, – розповів Петро Андрющенко.

У Маріуполі окупанти вбивають цивільних заради пропагандистських відео