Наступ ЗСУ на півдні зруйнував плани росії – ISW

Наступ ЗСУ на півдні зруйнував певні плани росії. Такий висновок зробили в Інституті вивчення війни (ISW), передає NNS .

Експерти ISW підтвердили, що 28 травня українські війська провели успішну обмежену контратаку поблизу межі Херсонської і Миколаївської області, змусивши російських окупантів перейти до оборони.

Про це йдеться в останній доповіді Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що ця контратака, ймовірно, має на меті зірвати зусилля росії з встановлення міцних оборонних позицій уздовж південної осі. Вона потенційно змусить росію розгорнути підкріплення в Херсонській області, яка переважно утримується неякісними підрозділами.

«Українські контратаки можуть додатково уповільнити зусилля росії щодо консолідації адміністративного контролю над окупованим півднем України», – йдеться у доповіді.

Попри те, що наступ не зможе повернути значну територію найближчим часом, він, ймовірно, порушить російські плани в Україні, зокрема може уповільнити закріплення окупантів на півдні, зауважили експерти.

Тим часом наступальні дії ЗСУ на півдні продовжується. Про це повідомляє ОК «Південь» 30 травня.

За минулу добу в ході вогневої підтримки наступу та ведення сковуючих дій ракетно-артилерійськими підрозділами у взаємодії з авіацією забезпечено втрати ворога у кількості 67 осіб, 6 танків Т-62, 2 реактивні системи залпового вогню «Град», 3 самохідних гаубиці «Мста-С», 3 одиниці броньованої та 13 – автомобільної техніки. Також знищено пункт управління безпілотними розвідниками та командний пункт одного з ворожих підрозділів.