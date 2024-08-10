Наступ на Курськ як шанс звільнити ЗАЕС і перемогти у війні – ще у червні спрогнозував український політолог

Наступ на Курськ для переважної більшості українців, а тим паче для росіян, та і для всього світу – став великою несподіванкою. Але були люди, які передрікали саме такий розвиток подій і рекомендували його як чи не єдиний спосіб для України перемогти у цій війні.

Серед таких людей, зокрема, політолог, економіст і аналітик – Олег Соскін.

“Новини України – НСН” пропонують дізнатися про це детальніше.

Наступ на Курськ як шанс звільнити ЗАЕС і перемогти у війні

Ще у серпні 2022 року Соскін говорив про необхідність ударів по Росії та перекидання війни на її територію. Але на той момент у України не було для цього жодних засобів. Свою думку вже більш наполегливо він повторював у листопаді 2022-го, коли Росія жорстоко била по нашій енергетиці, намагаючись занурити нас в «кам’яний вік». Соскін закликав Україну припинити шанувати закони війни і почати відповідати ворогу його ж методами.

Також тоді, у 2022-році, політолог говорив про те, що, зайнявши Курську, Бєлгородську і Брянську області, Україна може компенсувати збитки, завдані їй Росією. А ще він прогнозував, що війна буде тривати 10-15 років, але – на російській території

А ось у червня 2024 року аналітик озвучував вже більш конкретні речі і дав неймовірно точний прогноз щодо наступу ЗСУ на Курську область.

Зокрема, Олег Соскін заявив у відео, розміщеному на його Ютуб-каналі, що російсько-українська війна стоїть на порозі нової ескалації. Яка відбудеться завдяки тому, що Україні вдалося досягти згоди США і Європи бити західною зброєю по території не тільки Білгородської області, а й по Курській – на глибину 100-120 км. Політолог сказав, що саме там буде санітарна зона і відбудеться зачистка території. Він висловив сумнів, що РФ в обличчі Путіна та Білоусова готова до такого розвитку подій.

Це будуть потужні колони. А як вони їм будуть протистояти? Там же міста, з населення…. Це ж не те, що вони зайшли на українську територію і нищать наші міста та села. А це вже зайдуть на їх територію – українські бригади, танки, БТР-и, – п рогнозував Соскін на початку червня 2024 року

Він говорив це якраз після чергового потужного удару Росії по енергетиці України. За словами Соскіна, у Зеленського «скорочується життєвий горизонт» через тривалу війну і економічні проблеми, які виникли у державі. Його влада знаходиться у фазі агонії, і втрачати йому нічого.

І він розуміє, що йому дали карт-бланш на завдання ударів по російській території. І він їх завдасть. Все для цього вже є. Вже зрозуміло, що буде повністю зайнята Бєлгородська область, і війська увійдуть до Курської області. 100 відсотків вам даю, – прогнозував аналітик

Також від зазначав, що логіка цього зіткнення полягає у наступному: раз Путін захопив Запорізьку АЕС, то Україна може захопити Курчатівську АЕС, до якої усього 60 кілометрів від кордону.

Вона буде захоплена. Нічого Росія зробити не зможе. І якщо все це буде зроблено найближчим часом, це серйозно змінить хід війни, – прогнозував Олег Соскін

Наступ на Курськ як шанс звільнити ЗАЕС і перемогти у війні – ще у червні спрогнозував український політолог

А що Олег Соскін каже сьогодні?

Сьогодні, коли прогнози аналітика частково збулися і Україна атакує Курську область та захопила газорозподільчу станцію, він каже про те, що розпочате обов’язково слід довести до кінця. При цьому, на думку Соскіна, на Зеленського зараз тисне Захід, аби України припинила наступ. Адже через нього в Європі дорожчає газ.

За словами аналітика, якщо Україна не піддасться тиску і продовжить гнути свою лінію, є великий шанс звільнити ЗАЕС і взагалі перемогти у війні. Режим Путіна не витримає такого удару. Якщо ж ми піддамося на умовляння, то прийде кінець влади Зеленського. І Зеленський це розуміє.

Детальніше про нові прогнози Олега Соскіна – у відео нижче.

Наступ на Курськ як шанс звільнити ЗАЕС і перемогти у війні – ще у червні спрогнозував український політолог

Довідка: Олег Соскін – що про нього відомо

Український економіст, політолог, громадський та політичний діяч

​Народився 30 квітня 1954 року в Києві в робітничій сім’ї.

Після проходження строкової служби вступив на економічний факультет Київського університету (1975—1980), отримав диплом з відзнакою.

З 1980 по 1984 роки навчався у аспірантурі того ж університету. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Роль експортного сектору економіки у відтворювальному процесі держав, що розвиваються (на основі матеріалів країн-експортерів нафти)».

Кар’єра

У 1983—1988 викладав на економічному факультеті Київського держуніверситету.

У 1988—1990 роках викладав в Вищій партійній школі ЦК КПУ (нині Інститут політології та соціального управління), старший викладач, доцент кафедри міжнародних відносин.

У 1990—1992 обіймав посаду виконавчого директора Українського інституту ринкових відносин — Центр «Ринок».

У 1992—1993 обіймав посаду старшого консультанта Президента України з питань підприємництва та зовнішньоекономічної діяльності, радник прем’єр-міністра з макроекономічних питань.

У 1993—1996 був заступником директора з науки Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

З квітня 1996 року голова Української національної консервативної партії.

З жовтня 1998 по лютий 2000 рр. — радник Президента України з економічних питань.

З 2006 року — професор кафедри міжнародної економіки та підприємництва Національної академії управління.

Автор понад 350 наукових статей, глав у монографіях. Результати досліджень використовуються в роботі законодавчих та виконавчих органів влади всіх рівнів. Шеф-редактор та видавець наукового журналу «Економічний часопис-XXI».

Веде вебпортал Oleh Soskin Portal на якому подаються аналітичні матеріали, коментарі і новини про те, що відбувається в економічному та політичному житті України сьогодні і що її чекає в майбутньому.

Активний прихильник вступу України в НАТО, євроінтеграції.

Керівник проекту «Мій вибір — НАТО». Заступник голови Координаційної Ради Громадської ліги Україна — НАТО.

Нагадаємо, раніше ми писали: РФ перекидає війська в Курську область – як це вплине на ситуацію на фронті

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