Росія перекидає війська в Курську область у зв’язку із проривом кордону. Як це може вплинути на ситуацію на фронті.

Росіяни змушені перекидати свої резерви з інших напрямків фронту, зокрема з Донецької області, в Курську область через прорив кордону. Це все може зіграти на користь українським оборонцям.

Звідки росіяни перекидають сили під Курськ та як саме це може вплинути на ситуацію на фронті розповідає РБК-Україна, передають “Новини України – НСН”.

Перекидання військ РФ в Курську область – що відомо

За повідомленнями російських ЗМІ та Telegram-каналі, російська армія почала перекидати в Курську область підрозділи з Бєлгородської та Донецької областей. Зокрема, російські державні агентства опублікували відеоролики, на які потрапила колона російської техніки, яка рухалася в бік району Суджі, де вже кілька днів тривають бої.

Один з російських “воєнкорів” зазначав, що в цій колоні, яка заїхала з боку Бєлгородської області, перевозились саморобні машини вогневої підтримки на базі МТ-ЛБ, а також 152-міліметрові гаубиці “Мста-С”. Також про прибуття в Курську область повідомила російська бригада “Пятнашка”, яка до цього брала участь у боях поблизу Часового Яру в Донецькій області.

РФ перекидає війська в Курську область – як це вплине на ситуацію на фронті

За даними російських ЗМІ, були й інші військові колони, які перекинули в Курську область через прорив в районі Суджі. Але доїхати до місця призначення вдалося не всім. Так, сьогодні зранку в російських Телеграм-каналах з’явилося відео розбитої колони в районі Рильська. Ця колона складалася переважно з вантажівок, які перевозили військових. На кадрах можна було побачити багато ліквідованих росіян та спалену автотехніку.

За неофіційними оцінками, в результаті цього удару російська армія могла втратити майже цілий батальйон. Деякі російські “воєнкори” вже встигли назвати це найбільшою втратою з початку вторгнення в Україну.

Про перекидання російських військ повідомляють і українські спостерігачі. Так, за інформацією Telegram-каналу “Николаевский Ванек”, росіяни зняли резерви, які були на відновленні, з Куп’янського напрямку, а за словами військового аналітика Олександра Мусієнка, ворог відмовився залучати резерви на напрямку Нью-Йорк – Торецьк і готується перекинути їх в Курську область.

Як перекидання армії РФ може вплинути на фронт

Як пояснив Мусієнко в коментарі РБК-Україна, те, що Росія почала перекидати в Курську область війська з інших напрямків – очевидно і абсолютно прогнозовано. На його думку, це було одною з цілей прориву в Курській області.

“В принципі, з точки зору української оборони на Сході, стратегія із відволіканням російських резервів на Курську область працює і, очевидно, це має зменшити тиск якраз на наше угрупування в Донецькій області. Це дуже хороша історія”, – сказав він.

За словами аналітика, завдяки цьому перекиданню військ РФ в Курську область тиск окупантів на певних напрямках фронту може послабитись і ворог може проводити менше атак та наступів.

“Отже, це допомагає нашій обороні, яка діє безпосередньо на фронті. Тобто це пришвидшує зупинку наступальних дій російських військ на Сході. Це має пришвидшити знесилення і безпосередньо виснаження російських підрозділів для того, щоб настав момент, коли вони втратять можливості для наступальної активності”, – пояснив Мусієнко.

Та попри очевидно складну для російської армії обстановку в Курській області, російське керівництво у своїх заявах стверджує, що контролює ситуацію. А російські міноборони та генштаб настільки заплуталися у брехні, що, за їх заявами, можна зробити висновок, що українських сил на території Курської області вже не мало б бути.

Та навіть російські ЗМІ зауважують на тому, що за три дні “прориву” російська влада щонайменше шість разів заявляла про “перемогу” в Курській області. Водночас ватажок Чечні Рамзан Кадиров спробував “заспокоїти” росіян обіцянкою “хороших результатів через 2-3 дні”.

“Ці заяви робляться, щоб спробувати хоч якось продемонструвати впевненість в тому, що все буде нормально. Тим більше очікувати чогось іншого зараз в їхніх заявах не доводиться. Ситуація така, що наші сили укріпляються, крім того, що просуваються і розширюють плацдарм. Тому 2-3 дні – це дуже такі сміливі заяви”, – прокоментував заяви російських представників Мусієнко.

Він також нагадав нещодавню публікацію в Bloomberg про те, що начальник російського генштабу Валерій Герасімов знав про підготовку нападу на Курську область, але проігнорував його. На думу Мусієнка, це може свідчити про дві речі.

“Це означає, що або він свідомо це зробив, бо йому набридло дивитися і спостерігати, як за наказами Путіна російська армія втрачає боєздатність остаточно, або він просто боїться доповідати Путіну про якісь погані результати”, – сказав він.

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