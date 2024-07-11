Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що українська влада має план як перемогти у війні проти росії.

Про це він розповів в інтерв’ю американському телеканалу Fox News передають «Новини України – НСН».

«Ми в змозі перемогти. У нас є план. Ми публічно говоримо, що нам потрібно більше зброї. І вагання щодо передачі цієї зброї та вагання щодо надання Україні дозволу (бити по цілях в рф — ред.) займає час, а час є вирішальним. Але ми в змозі це (перемогти – ред.) зробити», — сказав він.

Україна може перемогти у війні проти росії та має для цього план – Умєров

Умєров наголосив, що Україна хоче захистити людей і вражати лише ворожі військові цілі, тому потребує більше ППО й зброї для цього.

«Росія вже екскалює цю війну. Вони не рахуються з людьми, і тому вони атакують лікарні та інші цивільні об’єкти. Ми хочемо захистити людей. Ми хочемо вражати лише військові цілі (в Росії – ред.). Вони обстрілюють наші міста й критичну інфраструктуру, вбиваючи людей. Тому нам потрібно більше ППО й зброї для захисту наших людей», — додав Умєров.

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