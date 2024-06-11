Західна бойова авіація може суттєво допомогти Україні у війні проти росії – військовий експерт

Військовий експерт Петро Черник розповів, що західна авіація і КАБи української розробки можуть допомоги Україні у війні проти росії.

Про це розповідають Новини України – НСН.

За словами Черника західна бойова авіація може змінити хід війни.

“Авіація може змінити хід війни. Отримання 80 машин може вирішити проблему Су-34, які скидають велику кількість ФАБ. Зараз все рухається в напрямку до передачі літаків. В останньому пакеті Швеція передала літак повітряної розвідки. А також ракети повітря-повітря, які як раз покликані вирішити цю проблему”, – сказав Черник

За словами військового експерта, F-16 і французькі Mirage – літаки 4 покоління, які мають велику кількість режимів роботи. Вони можуть збивати крилаті ракети і дрони, знищувати подібну до себе авіацію, зокрема Су-34, Су-25.

“За своїми можливостями F-16 – набагато кращий. Хоча Міраж має унікальні опції, яких не має F-16 . Зокрема він може нести ракети Storm Shadow, які спеціально були розроблені під Mirage і Eurofighter Typhoon. Також він легший в обслуговуванні, ніж F-16. F-16 має більше навантаження, більшу маневровість. І це мережева машина, яка може працювати з радарами від Петріот і супутниками. Українські КАБ будуть подібні до американських аналогів, які можуть завдавати ударів на відстані до 110 км. Останні 30 років Україна взагалі не розробляла бомб. Тому ворог ще довго нас переважатиме в цьому відношенні”, – вважає Черник.

Петро Черник зазначив, що буде добре, якщо найближчим часом Україна зможе виробляти 100 бомб на місяць.

“Харківська операція забуксувала. Проте основної мети вона досягнула – створено 2 плацдарми біля кордону. Тим часом спровокувати гуманітарну кризу в Харкові ворогу не вдалося. Ліквідувати ці плацдарми можна, проте для цього треба дуже багато сучасної зброї”, – зазначив Черник.

Західна бойова авіація може суттєво допомогти Україні у війні проти росії

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