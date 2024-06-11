11 червня на фронті: ворог пішов у наступ на Вовчанськ і намагається прорвати оборону на Покровському напрямку

Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот тридцять дев’яту добу. Розповідаємо про ситуацію 11 червня на фронті, втрати окупантів і успіхи ЗСУ.

Інформацію Новини України – НСН надають з посиланням на Генштаб ЗСУ.

11 червня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 100 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 62 авіаційних удари (зокрема, із застосуванням 95 КАБів), здійснив понад 4000 обстрілів, 149 із них – з реактивних систем залпового вогню.

Від початку цієї доби по всій лінії фронту вже відбулося 37 бойових зіткнень. Загарбники здійснили два ракетні удари двома ракетами, чотири авіаційних удари десятьма керованими авіабомбами, задіяли 40 дронів-камікадзе і здійснили близько 500 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника та виснаження його бойового потенціалу.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку зараз триває атака окупантів в напрямку Вовчанська. Ситуація контрольована. Минулої доби на напрямку загарбники втратили 79 осіб живої сили, 26 з них – безповоротно. Знищено танк, три бойові броньовані машини, дев’ять автомобілів та шість одиниць спецтехніки. Пошкоджено два танки, одну ББМ та три артсистеми. Уражено 22 укриття особового складу ворога та один склад з боєприпасами.

зараз триває атака окупантів в напрямку Вовчанська. Ситуація контрольована. Минулої доби на напрямку загарбники втратили 79 осіб живої сили, 26 з них – безповоротно. Знищено танк, три бойові броньовані машини, дев’ять автомобілів та шість одиниць спецтехніки. Пошкоджено два танки, одну ББМ та три артсистеми. Уражено 22 укриття особового складу ворога та один склад з боєприпасами. На Куп’янському напрямку наші воїни відбивають дві атаки російських загарбників в районі Берестового. Ситуація під контролем наших захисників.

наші воїни відбивають дві атаки російських загарбників в районі Берестового. Ситуація під контролем наших захисників. На Лиманському напрямку наші війська відбивали вісім спроб окупантів покращити тактичне положення. Ворог концентрує свої зусилля неподалік Тернів. Там відбито один штурм, три боєзіткнення продовжуються. Також бойові дії тривають в районах Дружелюбівки, Невського та Григорівки.

наші війська відбивали вісім спроб окупантів покращити тактичне положення. Ворог концентрує свої зусилля неподалік Тернів. Там відбито один штурм, три боєзіткнення продовжуються. Також бойові дії тривають в районах Дружелюбівки, Невського та Григорівки. На Сіверському напрямку успішно відбито п’ять спроб окупантів просунутись уперед в районах Верхньокам’янського та Виїмки. Біля останнього населеного пункту одне бойове зіткнення ще триває.

успішно відбито п’ять спроб окупантів просунутись уперед в районах Верхньокам’янського та Виїмки. Біля останнього населеного пункту одне бойове зіткнення ще триває. На Краматорському напрямку з початку доби відбулося три штурми противника. Один, в районі Часового Яру, відбито. Бойові дії продовжуються в районах Кліщіївки та Андріївки.

з початку доби відбулося три штурми противника. Один, в районі Часового Яру, відбито. Бойові дії продовжуються в районах Кліщіївки та Андріївки. На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину української території. Ворог продовжує спроби прориву нашої оборони у районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Яснобродівки. На цей час триває сім бойових зіткнень. Ситуація під контролем Сил оборони України.

За уточненою інформацією, на Покровському напрямку, вчора ворог втратив 259 окупантів вбитими та пораненими, знищено танк, дві бойові броньовані машини, шість автомобілів та дозвуковий штурмовик Су-25. Пошкоджено два ворожих танки та чотири бойових броньованих машини.

На Курахівському напрямку ворог двічі розпочинав штурмові дії. Поблизу Парасковіївки атаку успішно відбито. Бій триває в районі Красногорівки. Вчора на напрямку окупанти втратили 76 осіб вбитими та пораненими, знищено чотири танки, чотири ББМ та чотири автомобілі.

ворог двічі розпочинав штурмові дії. Поблизу Парасковіївки атаку успішно відбито. Бій триває в районі Красногорівки. Вчора на напрямку окупанти втратили 76 осіб вбитими та пораненими, знищено чотири танки, чотири ББМ та чотири автомобілі. На Гуляйпільському напрямку ворог активізувався у районі Чарівного – триває три бойових зіткнення. Окупанти отримують жорстку відсіч.

ворог активізувався у районі Чарівного – триває три бойових зіткнення. Окупанти отримують жорстку відсіч. На Оріхівському напрямку російський агресор здійснив чотири спроби покращити тактичне положення в районі Малої Токмачки і Щербаків.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Успіхи ЗСУ

Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 13 районів зосередження особового складу та техніки, сім засобів ППО, два засоби ракетних військ і артилерії, радіолокаційну станцію противника.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1100 осіб. Також ворог втратив 23 танки, 32 броньованих машини, 46 артилерійських систем, літак, 13 БпЛА оперативно-тактичного рівня, п’ять засобів ППО, одну РСЗВ, 58 автомобілів та 21 одиницю спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 520850 (+1100) осіб,

танків ‒ 7902 (+23) од,

бойових броньованих машин ‒ 15176 (+32) од,

артилерійських систем – 13690 (+46) од,

РСЗВ – 1099 (+1) од,

засоби ППО ‒ 842 (+5) од,

літаків – 359 (+1) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11023 (+13),

крилаті ракети ‒ 2278 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18676 (+58) од,

спеціальна техніка ‒ 2288 (+21)

Дані уточнюються.

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