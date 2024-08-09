Що сьогодні відбувається в Курській області, скільки території зайняли ЗСУ

В Курській області Росії продовжуються бої, а Генштаб ЗСУ продовжує зберігати мовчання. Інформацію про події наразі можна отримати лише від російських воєнкорів, блогерів та ЗМІ (які на третій день операції стали дещо більш мовчазними і обережними), а також від іноземних аналітиків і журналістів.

«Новини України – НСН» зібрали усі доступні і максимально достовірні дані, які є на цей момент.

Аналіз операції у Курській області за 8 серпня від ISW

За даними Американського інституту вивчення війни, українські сили 8 серпня продовжували швидке просування вглиб Курської області росії. Судячи з даних геолокаційних кадрів та заяв росіян, українські війська станом на вечір 8 серпня були присутні в районах, що знаходяться за 35 км від кордону із Сумською областю.

Як діятиме Росія: чотири сценарії

В ISW вважають, що Кремль майже напевно спробує повернути собі територію в Курській області, оскільки суттєве просування України стане значним ударом по іміджу Володимира Путіна. На думку аналітиків ISW, є чотири сценарії дій рф:

російське військове командування може використати призовників, прикордонників ФСБ, Росгвардії та інших нерегулярних сил, які вже розгорнуті в районі міжнародного кордону, аби відтіснити українські війська.

росія може використати розгорнуте вздовж російсько-українського кордону Північне угруповання військ.

рф може перекинути оперативні резерви, накопичені для запланованого наступу влітку 2024 року.

російське командування може спробувати зберегти сили, що зараз перебувають в області, а також передислокувати туди значну кількість авіації та ударних підрозділів.

«Відсутність послідовної відповіді росії на українське вторгнення в Курську область і швидкість просування, вказують на те, що українські сили змогли досягти оперативної раптовості», – констатують аналітики

За даними російських воєнкорів, станом на вечір четверга під повним чи частковим контролем України знаходилося щонайменше 20 населених пунктів, а площа зайнятої території перевищила 400 кв. км. Крім того, повідомлялося про зведення фортифікаційних споруд.

Що сьогодні відбувається в Курській області

Незалежні російські блогери повідомляють: так зараз виглядає територія Курської області, яку контролює ЗСУ.

При цьому ЗСУ підтягує додаткову техніку та сили, частково присутній у Суджі і невеликими групами рухається у бік Курська, Льгова та Рильська.

Також повідомляється, що ЗСУ обійшли східну частину Суджі та рушили вглиб області. При цьому у Курську область нібито вже прибули підрозділи «Африканського корпусу» та інші угруповання у складі ЗС РФ.

Головне про бої на курскому напрямку від російських воєнкорів:

За даними воєнкору Михайла Звінчука (Рибар), основні зусилля щодо стримування противника зараз припадають на Коренівський та Суджанський райони. За його словами, українські ДРГ відволікали російські блок-пости боєм і обминали їх, заходячи до максимальної кількості населених пунктів.

ЗСУ все ще контролюють Гончарівку та західну Суджу. Також, за даними Рибаря, формування ЗСУ зайшли до Новоіванівки та Любимівки в районі Коренево. Коренево взяти не змогли — російські підрозділи відбили атаки, але ЗСУ залишилися в районі ділянки прориву.

Вночі ЗСУ змогли вдарити по колоні ЗС РФ у Рильському районі. Як пише журналіст Борис Рожин, російська армія втратила з десяток машин. А також повідомляється про понад сотню ліквідованих російських військових.

«Зважаючи на все, накрили касеткою. Необхідність розосередженого руху і розміщення техніки ніхто не скасовував — ворог веде активну розвідку південних районів Курської області і прагне завадити розгортанню резервів, що висуваються, ударами артилерії, РСЗВ і дронів».

Удар по колоні в Рильському районі викликав великий відгук серед воєнкорів — багато хто закликав покарати відповідальних найжорсткішими методами.

«За колони, які тим більше стоять на узбіччі в зоні ураження ракетним і артилерійським озброєнням ворога, треба бити. Просто брати старшого колони, бити його, як собаку, запинати ногами, доки він не почне блювати і бити під себе», — пише канал «Старше Едди»

Воєнкор Звінчук повідомляє, що ЗСУ почали будувати укріпрайони у Курській області — так звані лінії Суровікіна. Бойовий потенціал ЗСУ, за його словами, не вичерпаний і найближчим часом варто очікувати на введення другого та третього ешелонів.

Обстановку в Курській області визнано надзвичайною ситуацією федерального характеру. Таке рішення ухвалено на позачерговому засіданні урядової комісії МНС.

У наступі в Курській області бере участь одна з найсильніших бригад ЗСУ – Forbes

Колона бронетехніки, що рухається до Курської області на півдні Росії на третій день раптового нападу України на Росію, підтверджує участь однієї з найкраще оснащених і найшвидших бригад України: 80-ї десантно-штурмової бригади.

Про це пише Forbes, аналізуючи відео, яке поширилося в соціальних мережах у четвер.

Лише 80-та десантно-штурмова бригада експлуатує таке поєднання колишньої радянської та колишньої американської техніки. Подальше підтвердження міститься в окремому відео, знятому російським безпілотником, яке демонструє удари по колишніх німецьких гусеничних машинах Marder в Курській області, – зазначає автор матеріалу

Також він каже, що участь 80-ї десантно-штурмової бригади — однієї з кращих українських бригад — підкреслює масштаб української операції у Курській області.

За 29 місяців, відколи Росія розгорнула війну проти України, проукраїнські військові здійснили багато рейдів через кордон на південь Росії. Але ці рейди були невеликими за масштабом і обмеженими — і ніколи не тривали більше кількох днів. Більше всього вони мали на меті збентежити російських лідерів. Українська операція, яка почалася у вівторок, відрізняється. Задіяні щонайменше три бригади чисельністю до 2 тисяч військовослужбовців кожна: 22-га та 88-ма механізовані бригади та 80-та десантно-штурмова бригада. Артилерія, безпілотники та протиповітряна оборона відіграють важливу допоміжну роль, – йдеться у статті

Автор матеріалу зазначає, що йдеться не про нальот, а про повноцінне вторгнення. І це стає все зрозуміліше з кожною годиною.

Звичайно, те, що українці вкладають значні ресурси в це вторгнення, не гарантує його успіху. У зоні вторгнення може бути 10 тисяч українських військових. Російське Північне угруповання військ, яке воює вздовж прикордонної смуги, налічує близько 48 тисяч військовослужбовців, – йдеться у повідомленні

Але, підкреслює автор, Північне угруповання військ загрузло у Вовчанську, українському прикордонному місті за 90 миль на південний схід від Суджі.

Вирішальним чинником результату триденного українського вторгнення може стати те, чи зможе Північне угруповання військ перекинути сили на Суджу і як швидко. Якщо росіяни діятимуть швидко, вони можуть притупити або навіть повернути назад досягнення українців. Якщо вони рухатимуться повільно, вони можуть втратити набагато більше Курської області перед наступаючими українськими колонами, – пише автор

Він додає, що станом на зараз українці не просто швидко наступають, вони швидко наступають, маючи серйозну вогневу потужність — у формі 80-ї десантно-штурмової бригади.

До честі українського командування, темп і маса їхньої атаки вразили та збили з пантелику російських командувачів. Помітне зволікання з прийняттям рішення командуванням… північного оперативного угруповання противника свідчить про неправильну оцінку ймовірного характеру дій ЗСУ, – констатує аналітик

Тим часом, міноборони РФ визнало, що вимушено відправити додаткові сили (на відео), які будуть вести бойові дії проти ЗСУ у Суджанському районі Курської області. Зокрема, у регіон перекинуто РСЗВ, артилерію, танки, автотехніку.

Крім того, в Курській області оголосили евакуацію ще в трьох районах

Нове розпорядження стосується мешканців Глушківського, Рильського та Коренівського районів області.

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