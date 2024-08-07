«ЗСУ зайняли три населених пункти в Суджанському районі»: що відбувається у Курській області (фото, відео)

ЗСУ зайняли три населених пункти в Суджанському районі. Про таке повідомили російські Z-паблики вранці 7 серпня. « Новини України – НСН » розповідають, що відбувається у Курській області на Росії. Зібрали максимум інформації.

Вівторок 6 серпня для мешканців Курської області і, зокрема, міста Суджа, розпочався не з кави, а з потужних обстрілів. Повідомлялося про поранених і руйнування.

Так виглядало місто Суджа станом на ранок 6 серпня

А вдень взагалі почалося пекло. У прикордонні на Курщини розгорнулися справжні бойові дії із застосуванням авіації, бронетехнікою на дорогах, артилерійськими обстрілами і атаками дронів.

Українська сторона досі офіційно не коментувала ситуацію, а от російська заявила про прорив кордону Збройними Силами України. Щоправда, все це формулювалося як «захід диверсійних груп», які от-от будуть знищені регулярною армією Росії.

А от згідно з відео, що розповсюджувалося z-каналами, до Суджанського району Курської області увійшли, як мінімум, дві колони важкої техніки. Їх намагалися зупинити за допомогою БПЛА та авіації. Було заявлено про направлення сюди підкріплення.

Згодом з’явилася інформація про те, що хвалений «Ахмат» втік з Курської області, а відбивати атаки кинули строковиків.

Пізніше стало відомо про взяття в полон десятків із них. Було оприлюднено відео захоплення і інтерв’ю з ними.

Нормалізувати ситуацію російській стороні не вдалося досі.

Ближче до вечора Міноборони Росії спочатку заявили, що «відкинули ЗСУ» за кордон РФ. Але згодом це повідомлення було видалено і замінено інформацію про те, що «удари по диверсантах продовжуються».

Воєнкори ж заявили, що ситуація до ночі тільки погіршилася, а далі буде ще гірше – нібито ЗСУ закріплюються на захоплених позиціях, і слід очікувати нових атак.

Зокрема, про це заявив Z-пропагандист Юрій Подоляка.

Протівнику ближче до вечора, після того, як він увів у бій другий ешелон, вдалося вклинитися на нашу територію в районі н.п. Свердликово. І за тими даними, які є зараз, вже завтра вранці ймовірно звідси піде його більш потужна (ніж сьогодні) атака. Найнебезпечніша на сьогодні ситуація саме тут у районі на північ від Суджі. ЗСУ виробляють накопичення сил, і очевидно завтра спробують увійти до міста. Бої будуть жорстокі. Навіть якщо противнику не вдасться прорватися (а гарантії зараз ніхто не дасть), то артилерійські обстріли і атаки дронів будуть. І у великій кількості. А тому я ще раз закликаю людей, які живуть у цьому районі, до розсудливості. І хто має ще таку можливість – краще залишити прикордонну смугу. Швидко це точно не закінчиться, – написав він

Згодом з’явилася інформація, що місто Суджа було евакуйовано і готується до оборони.

Весь день на території Курської області було, м’яко кажучи, тривожно. Лунали вибухи, а серед населення поширювалася паніка.

Така ж ситуація мала місце і вночі 7 серпня. Зокрема, місцеві телеграм-канали повідомили про гучні вибухи у місті Курчатові, де розташована Курська АЕС.

«ЗСУ зайняли три населених пункти в Суджанському районі»

ЗСУ зайняли населені пункти Миколаєво-Дар’їно, Дар’їно та Свердликове в Суджанському районі Курської області. Про таке повідомили вранці 7 серпня Z-паблики

У Курській області зберігається важка ситуація у Суджанському районі. За інформацією від наших джерел, українським формуванням все-таки вдалося закріпитися в прикордонній зоні, незважаючи на інтенсивні удари та атаки російських військ. Лінія контролю на трасі Рильськ — Суджа достовірно невідома: зважаючи на все, після знищення бронегрупи українські формування відступили. На південний схід противник зміг розширити зону контролю вздовж траси 38К-004, просунувшись до західного передмістя Суджі — Гончарівки. За непідтвердженими даними, у населеному пункті тривають бої. Напружена ситуація зберігається в хуторі Олешня — там російські військовослужбовці практично в повному оточенні ведуть запеклі бої з супротивником, що чисельно переважають. За попередньою інформацією, всього на підконтрольній ЗСУ території Курської області перебуває до 400 членів українських формувань. При цьому командування противника продовжує перекидати резерви дільницю. Також фіксується велике скупчення українських формувань у Юнаківці, звідки вони через Басівку прямують до Свердликового, або через МАПП Суджа у бік Гончарівки. Усього вздовж кордону командування ЗСУ зосередило до двох тисяч членів українських формувань, – пише російський Z-канал Рибар.

Частково цю інформацію підтверджує канал Оперативні зведення.

Хлопці, про те, що вони проникли в Свердликово, це правда, у мене там живуть рідня та однокласниця, — стверджує мешканка Курської області

Тим часом у курських пабликах і каналах зростає кількість публікацій з проханням знайти та допомогти вивезти родичів із населених пунктів, які, за даними місцевих жителів, залишилися без зв’язку — це: Заолешенка, Лебедівка, Свердликово та інші.

У деяких населених пунктах відсутні світло, вода та газ. Виїхати змогли далеко не всі мешканці, а ті, хто все ж таки зміг вибратися з атакованих сіл, виїжджали на власних автомобілях. Раніше глава області Смирнов заявив, що влада лише «зустрічає населення, яке залишає прикордонні райони».

Місто Суджа розташоване приблизно за 10 км від кордону з Сумською областю.

На інфографіці від «Украина Сейчас» – населенні пункти Курської області, які, попередньо, втрачені російськими силами.

За даними українських журналістів, росіяни планували атакувати Сумщину за принципом Вовчанська в серпні і вже накопичили живу силу для удару, але їм завадили події в Курській області.

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