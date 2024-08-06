На Росії атаковано Курську і Бєлгородську області: є поранені і руйнування (фото, відео)

На Росії атаковано Курську і Бєлгородську області цієї ночі та вранці. Офіційно влада заявляє про збиті дрони. Але підтверджує, що є руйнування і поранені.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про це.

На Росії атаковано Курську і Бєлгородську області

Російське Міноборони повідомило про знищення 12 дронів над Курською та Бєлгородською областями. У Курській області постраждали 5 людей, пошкоджено 6 будинків.

Протягом минулої ночі російські засоби ППО нібито знищили 11 дронів літакового типу над територією Курської області, повідомило російське Міноборони. За його даними, ще один безпілотник було збито над територією Білгородської області.

Виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомив, що при обстрілі міста Суджа постраждали п’ятеро людей – у тому числі троє дітей.

Також за його даними було пошкоджено шість житлових будинків.

Момент прильоту у Курській області вночі

Момент прильоту вранці

Фото наслідків атаки на Суджу.

Влада Бєлгородської області поки ніяк не коментувала нічну атаку.

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