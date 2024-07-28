Стратегічний об’єкт: Генштаб повідомив, що вдалося уразити у Курській області сьогодні

Генштаб повідомив, що вдалося уразити у Курській області сьогодні вночі. Нагадаємо, ми розповідали про масовану атаку дронами .

Вдалий результат злагодженої роботи Сил оборони України: уражено черговий стратегічний об’єкт російських окупантів, – йдеться в офіційному повідомленні Генштабу ЗСУ

Що вдалося уразити у Курській області сьогодні

Зазначається, що сьогодні вночі завдано удару по нафтобазі «Польова», що в Курській області рф. Так, за інформацією розвідки, в районі розташування об’єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога. В подальшому зафіксовані потужні вибухи та пожежа, ймовірно зайнялися ємності з нафтопродуктами. Нафтобаза «Польова» складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7000 кубічних метрів та використовується, зокрема, й для забезпечення потреб збройних сил рф.

Завдання, в рамках єдиного замислу, виконано силами й засобами Служби безпеки України (СБУ А), у взаємодії з іншими складовими сил оборони.

Окрім цього, наявна інформація про потужні вибухи в районі електропідстанції в Курській області.

Детальна інформація щодо наслідків ураження обох об’єктів наразі уточнюється.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде… Слава Україні! – йдеться у повідомленні

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