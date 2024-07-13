На росії в Ростовській області вранці 13 липня через удар безпілотників по нафтобазі сталася пожежа.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Telegram-канал губернатора Ростовської області Василя Голубєва та росЗМІ.

Російський чиновник уточнив, що йдеться про нафтооб’єкт у Цимлянському районі.

“Близько 04:00 внаслідок атаки БПЛА сталося спалах на нафтобазі у Цимлянському районі”, – написав Голубєв в мережі.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Губернатор додав, що екстрені служби працюють на місці пожежі, і намагаються загасити вогонь.

“Пожежі присвоєно 3 ранг. На місці працюють пожежні розрахунки, задіяно 49 осіб та 14 одиниць техніки. Інформація уточнюється”, – розповів він.

Між тим в мережі вже з’явилися кадри із палаючою нафтобазою. Пропагандисти очікувано звинувачують в атаці безпылотниками українську сторону.

А Telegram-канал Mash пише, що уламки збитого російськими системами ППО безпілотника “впали на територію підприємства, де зберігають бензин АІ-92, АІ-95 та дизельне паливо”.

Через удар безпілотників по нафтобазі в Ростовській області виникла пожежа (відео)

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