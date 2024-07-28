Дрони масовано атакували Курську область: спалахнула нафтобаза (відео)

Дрони масовано атакували Курську область цієї ночі. У кількох районах сталися потужні пожежі. Там спалахнула нафтобаза.
Місцеві Телеграм-канали публікують фото і відео з місця спекотних подій, передають «Новини України – НСН».
Спочатку губернатор Курської області Олексій Смирнов заявив про атаку безпілотників. За його словами, у регіоні сили та засоби ППО “приведені в готовність”.
Пізніше у місцевих пабліках повідомили про нібито збиття дронів на півдні та на південний схід від Курська. Гучно було, зокрема, у Медвенському районі.
У регіоні зафіксували щонайменше дві пожежі – у Курському та Медвенському районах.
Російські Телеграм-канали повідомили, що спалахнула нафтобаза в селі Польова. Місцеві жителі вночі вони чули кілька потужних вибухів та характерний звук прольоту БПЛА.
Дрони масовано атакували Курську область: відео
Нагадаємо, 15 лютого 2024 року нафтобаза ТОВ «Польова» вже була атакована дронами. Тоді спалахнули два резервуари з дизельним паливом — на 1000 куб. метрів та 400 куб. метрів.
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