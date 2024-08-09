Вдарили по аеродрому в Липецьку і спалили військову колону під Курськом: де вночі атакували Росію

Сьогодні вночі ЗСУ вдарили по аеродрому у Липецьку і спалили військову колону біля Рильська у Курській області. Також гучно було у Бєлгородській Ростовській областях. Крім того атаковано військові об’єкти окупантів у Криму.

«Новини України – НСН» зібрали інформацію, де сьогодні вночі атакували росію.

Вдарили по аеродрому в Липецьку

Цієї ночі дрони атакували військовий аеродром у Липецькій області. У мережі з’явилися відео об’єкта, що горить, чути звуки вибухів.

Після серії вибухів та пожежі на військовому аеродромі було чути, як його залишають літаки, що вціліли.

“Аеродром весь горить, ти глянь, що там відбувається” – чутно голос за кадром.

«Сталася детонація вибухонебезпечних об’єктів далеко від цивільних будівель. На місці події працюють усі екстрені служби. Внаслідок падіння БПЛА пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Є порушення електропостачання. Фахівці розпочали відновлювальні роботи. Загроза атаки БПЛА зберігається. Працюють ППО та засоби придушення» – прокоментував «бавовну» губернатор

Спалили військову колону під Курськом

Вночі ЗСУ спалили російську військову колону біля села Октябрське Рильського району Курської області, завдавши ракетного удару.

На місці спалахнула сильна пожежа детонували боєприпаси.

Все це теж потрапило на відео.

Окрім цього т.в.о. губернатора Курської області повідомив про збиття на областю 4 ракет та 4 БПЛА.

Де ще атакували сьогодні Росію та її військові об’єкти

Губернатор Бєлгородської області повідомив про збиття 29 БПЛА в небі. Заявив про ураження ангару промислового підприємства і пожежу.

Губернатор т.о. Криму повідомив про 3 знищених БПЛА та 3 морських безпілотника.

У Ростовській області працювала ППО.

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