У ніч на 3 серпня приблизно о 02:56 дрони атакували військовий аеродром у Ростовській області. Виникла пожежа.

Про це повідомляють “Новини України – НСН”

Відео із місця прильотів публікували російські Telegram-канали. Після вибухів почалася сильна пожежа, було чути детонацію. Очевидці писали в мережі, що, судячи з детонації, горить склад боєприпасів або цистерни з паливом.

Дрони атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

Крім того, повідомлялося про ймовірне влучання у резервуари із паливом у Кам’янському районі Ростовської області.

Як пише російське видання ASTRA з посиланням на повідомлення місцевих жителів, уражено, ймовірно, комбінат “Атлас”, що належить Управлінню Федерального агентства з державних резервів у Південному федеральному окрузі, він розташований в Астахівському сільському поселенні Кам’янського району.

Цей комбінат спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів. Зокрема, забезпечує ними російську армію.

“У серпні 2020 року на базі комбінату пройшли спільні навчання міноборони та Росрезерву в рамках навчань “Кавказ-2020″. У показових навчаннях з постачання нафтопродуктів для потреб армії відпрацьовувалися три способи – автомобільний, залізничний та трубопровідний”, – цитує ASTRA фрагмент публікації газети “Земля” від 2023 року.

Губернатор Ростовської області Голубєв заявив, що “територію Ростовської області атакували 55 українських БПЛА”.

“В результаті атаки жертв та постраждалих немає. У місцях падіння безпілотників ліквідацією наслідків займаються служби екстреного реагування”, – написав він у соцмережі.

Також представник окупантів заявив, що внаслідок масованої атаки БПЛА “пошкодження отримала низка складських об’єктів у Кам’янському та Морозівському районах”.

Аеродром у Морозовську є базою для десятків винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також для винищувачів Су-27. У ніч на 14 червня також відбулася атака на аеродром “Морозовськ”. Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що тоді українські військові використовували щонайменше 70 безпілотників Dragon та Splash. Їхньою головною мішенню був ангар для винищувачів-бомбардувальників Су-34 Fullback.

На супутникових фото було видно, що було знищено ангар та “зникли” п’ять літаків Су-34.

Це далеко не перше влучення по цьому російському аеродрому. Внаслідок атаки на “Морозовськ”, яку провела СБУ разом із Силами оборони в ніч на 5 квітня, було знищено щонайменше шість ворожих літаків, і ще вісім отримали значні пошкодження.

Джерело: OBOZ.UA,

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