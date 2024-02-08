В ЗСУ назвали найближчі цілі ворога в Україні

В ЗСУ назвали найближчі цілі ворога. Про них в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав речник Української добровольчої армії “Південь” Сергій Братчук, передає НСН.

За словами Братчука, ситуація на фронті залишається складною. Російській окупаційній армії було поставлено два ключові завдання на найближчий час — захоплення Авдіївки Донецької області та знищення плацдарму Сил оборони України на лівобережжі Херсонської області.

Братчук зазначив, що на Херсонському напрямку ворог дещо знизив інтенсивність штурмових атак.

Однак ми бачимо, що ті резерви, які підтягнув противник, готуються до певних дій. Це будуть якраз штурмові атаки, щоб виконати головне завдання для росіян — вибити українські підрозділи з лівого берега Дніпра в Херсонській області та змусити їх піти на правий берег, — сказав Братчук

Він нагадав, що траса “Олешки — Нова Каховка” прострілюється українськими підрозділами, — знищуються пости, бойова техніка. І це дає можливість порушити забезпечення окупаційних військ.

Тому сьогодні ми говоримо про те, що інтенсивність штурмів трохи знизилася, їх фіксують по кілька на добу. Але кожен із них — це ціна життя і здоров’я наших хлопців, — доповнив Братчук.

Також, за його словами, на цій ділянці фронту зменшується кількість використання бойової техніки ворогом.

“Активно працює наша артилерія, FPV-дрони. І, власне, працює українська артилерія також по ствольній артилерії ворога, що дуже важливо для того, щоб хоч якимось чином знизити артилерійський вогонь росіян по правому берегу Дніпра”, — сказав Братчук

Ще одне ключове завдання російських загарбників — оточення міста Авдіївка, продовжив Братчук.

“На Авдіївському напрямку ситуація дуже важка, у ворога є тактичне просування. Сподіваємося, що наші підрозділи зможуть виконати свої завдання навіть у таких важких умовах”, — зазначив гість ефіру.

Він також доповнив, що складна ситуація і на Куп’янсько-Лиманському напрямку: ворог намагається вводити резерви і тиснути на українські підрозділи.

В ЗСУ назвали найближчі цілі ворога в Україні: відео

В ЗСУ назвали найближчі цілі ворога в Україні

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