Набат, дзвін, гудок: в Україні оновили сигнали тривоги – як розпізнати

В Україні оновили сигнали тривоги, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, передає NNS.
Через загострення ядерного шантажу рф деякі територіальні громади запровадили кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки, – йдеться у повідомленні.
Як розпізнати нові сигнали тривоги?
- Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів.
- Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат.
- Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.
У Центрі протидії дезінформації звертаються до громадян:
Нагадуємо: в разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд.
Застерігаємо! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Під час її оголошення:
- негайно слідуйте до найближчого укриття;
- пам’ятайте про правило 2-х стін та 2-х виходів.
Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги у найближчі дні