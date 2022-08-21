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Набат, дзвін, гудок: в Україні оновили сигнали тривоги – як розпізнати

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Набат, дзвін, гудок: в Україні оновили сигнали тривоги - як розпізнати

В Україні оновили сигнали тривоги, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, передає NNS.

Через загострення ядерного шантажу рф деякі територіальні громади запровадили кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки, – йдеться у повідомленні.

Як розпізнати нові сигнали тривоги?

  • Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів.
  • Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат.
  • Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.

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У Центрі протидії дезінформації звертаються до громадян:

Нагадуємо: в разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд.

Застерігаємо! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Під час її оголошення:

  • негайно слідуйте до найближчого укриття;
  • пам’ятайте про правило 2-х стін та 2-х виходів.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги у найближчі дні

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