Як дистанційно подати заяву на призначення пенсії – роз’яснення ПФУ

Українці можуть дистанційно подати заяву на призначення пенсії: як це зробити, пояснили у ПФУ, передає НСН.

За результатами опрацювання заяви ви отримаєте інформацію про стан обробки заяви та рішення щодо призначення пенсії в обраний вами спосіб

Дистанційно подати заяву на призначення пенсії можна через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

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Відтепер, для зручності людей, які бажають подати заяву на призначення пенсії, але не мають можливості отримати #КЕП, щоб подати заяву дистанційно, на вебпорталі електронних послуг Фонду реалізовано можливість оформлення пенсії за допомогою Дія.Підпису.

Для цього потрібно бути зареєстрованим користувачем мобільного застосунку Дія, активувати Дія.Підпис та підготувати скан-копії необхідних документів.

Щоб скористатися сервісом необхідно зайти на вебпортал електронних послуг Фонду та вибрати вкладку “Заява про призначення пенсії“, ознайомитись інформацію, яка з’явиться на екрані, і потім перейти за посиланням “Вхід“.

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