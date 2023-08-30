Де мають успіх ЗСУ і що відбувається на фронті 30 серпня

Повномасштабна війна в Україні триває вже п’ятсот п’ятдесят третю добу. Про ситуацію на фронті 30 серпня і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака

Цієї ночі російські окупанти атакував територію України крилатими ракетами та ударними БпЛА.

Усього зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі:

28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з Каспію та району Енгельса.

16 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південного та північного напрямків – Приморсько-Ахтарська та Курська.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено усі 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.

Загальна ситуація на фронті 30 серпня

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

В напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка та Мала Токмачка-Вербове, мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Костобоброва Чернігівської області та Удів, Зибиного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Семенівка Чернігівської області; Мефодівка, Волфине, Ободи, Костянтинівка, Хотінь, Рясне Сумської області та Мала Вовча, Нестерне, Одрадне, Строївка, Красне Перше Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Першотравневого, Кислівки, Куп’янська Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Білогорівка Луганської області та Берестове, Роздолівка, Федорівка, Григорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки, Курдюмівки та Озарянівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Дружби, Південного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Діброва, Міньківка, Оріхово-Василівка, Залізнянське, Ступочки, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Невельське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Мар’їнка, Новомихайлівка, Катеринівка, Гостре, Дачне, Олександропіль Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Залізничного та Вербового Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Залізнянське, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Степногірськ Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема Золота Балка, Микільське, Садове, Херсон, Софіївка, Широка Балка, Херсонської області.

Що відбувається на окупованих територіях

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово окупованої території Херсонської області. У Михайлівці Скадовського району Херсонської області російські окупаційні війська переслідують місцевих мешканців, які відмовляються отримати російські паспорти. Через відмову від оформлення окупаційних паспортів загарбники переслідують місцевих українських мешканців, проводять рейди по їхніх помешканням, здійснюють принизливі перевірки, погрожують ув’язненням та депортацією.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А “Солнцепьок” противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 570 окупантів, 9 танків, 17 бойових броньованих машини, 26 артилерійських систем, 8 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 4 крилаті ракети, 44 автомобіля та 5 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 262410 (+570) осіб,

танків ‒ 4423 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 8596 (+17) од,

артилерійських систем– 5476 (+26) од,

РСЗВ – 733 (+0) од,

засоби ППО ‒ 500 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4395 (+8),

крилаті ракети ‒ 1419 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7953 (+44) од,

спеціальна техніка ‒ 825 (+5).

Дані уточнюються.

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