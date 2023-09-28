Ворог намагався відбити позиції на Запоріжжі: що відбувається на фронті 28 вересня

Повномасштабна війна в Україні триває вже п’ятсот вісімдесят другу добу. Про ситуацію на фронті 28 вересня і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ і Повітряні Сили.

Нічна повітряна атака: інформація від Повітряних Сил

У ніч на 28 вересня 2023 року російські окупанти атакували 44 ударними БпЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (район Приморсько-Ахтарськ – рф, мис Чауда – ТОТ Крим).

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 34 «шахеди»! До відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Протягом минулої доби, 27 вересня, знищено шість розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня (Орлан, Зала, Суперкам).

За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил здійснила понад 30 літаковильотів на винищувальне прикриття та вогневе ураження противника.

Загальна ситуація на фронті 28 вересня

Російські окупанти не перестають ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.

Так, минулої доби російська федерація завдала чергового удару по Україні, застосувавши 5 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”, з яких 3 знищено протиповітряною обороною.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, цивільна лікарня, 2 цивільних підприємства та інша інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Попівка Чернігівської області; Бологівка, Кругляківка Харківської області; Новоселівське, Надія, Новоєгорівка, Невське Луганської області; Ямполівка, Сіверськ, Спірне, Веселе, Андріївка, Костянтинівка, Північне, Торецьк, Авдіївка, Курахове, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новоданилівка Запорізької області; Миколаївка, Бургунка, Ольгівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаку противника в районі Рівнополя Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, але успіху не мав.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділами ракетних військ уражено пункт управління, зенітно-ракетний комплекс С-300 та 6 артилерійських засобів противника.

Загалом, ворог втратив: 330 окупантів, 4 танки, 12 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, одну РСЗВ, один засіб ППО, 9 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 23 автомобіля та 2 одиниці спеціальної техніка.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 277320 (+330) осіб,

танків ‒ 4679 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 8962 (+12) од,

артилерійських систем– 6375(+38) од,

РСЗВ – 793 (+1) од,

засоби ППО ‒ 535 (+1) од,

літаків– 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4957 (+9),

крилаті ракети ‒ 1529 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8815 (+23) од,

спеціальна техніка ‒ 929(+2).

Дані уточнюються.

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