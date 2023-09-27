Де зараз наступають ЗСУ і скільки окупантів та техніки знищили: ситуація на фронті 27 вересня

Повномасштабна війна в Україні триває вже п’ятсот вісімдесят першу добу. Де зараз наступають ЗСУ, скільки окупантів та техніки знищили за добу. Про ситуацію на фронті 27 вересня і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті 27 вересня

Російські окупанти не перестають ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.

Так, минулої доби російська федерація завдала чергового удару по Україні, застосувавши 38 іранських ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Постраждала припортова інфраструктура Одеської області. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 26 ворожих “шахедів”.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали Грабовське, Попівка Сумської області; Стариця, Гатище, Синьківка, Куп’янськ, Берестове Харківської області; Надія, Новоєгорівка Луганської області; Торське, Сіверськ, Спірне, Кліщіївка, Костянтинівка, Північне, Авдіївка, Новомихайлівка, Урожайне, Благодатне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Берислав, Миколаївка, Ольгівка та місто Херсон Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі населеного пункту Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Шахтарському напрямку наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника в районі південніше Новодарівки Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 5 артилерійських засобів, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 1 пункт управління та 2 склади боєприпасів противника.

Загалом, ворог втратив: 320 окупантів, 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, один засіб ППО, 24 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 29 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніка.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 276990 (+320) осіб,

танків ‒ 4675 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 8950 (+4) од,

артилерійських систем– 6337(+38) од,

РСЗВ – 792 (+0) од,

засоби ППО ‒ 534 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів– 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4948 (+24),

крилаті ракети ‒ 1529 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8792 (+29) од,

спеціальна техніка ‒ 927(+2).

Дані уточнюються

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