Знищили літак і 6 гелікоптерів, тримають Авдіївку і Роботине: ситуація на фронті 18 жовтня

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот другу добу. Про ситуацію на фронті 18 жовтня, втрати окупантів і успіхи ЗСУ НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті 18 жовтня

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

З початком доби російські окупанти завдали ракетного удару по житловій багатоповерхівці в центрі Запоріжжя: є загиблі, поранені та зниклі безвісти.

Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 6 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 6 “Shahed-136/131”. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Російські окупанти завдали авіаційних ударів по Миколаївці Сумської області; Серебрянському лісництву, Білогорівці Луганської області; Спірному, Веселому, Нью-Йорку, Авдіївці, Степовому, Мар’їнці, Новомихайлівці, Урожайному, Старомайорському, Рівнополю Донецької області; Бериславу, Веселому Херсонської області.

Також російські загарбники обстріляли з артилерії близько 100 населених пунктів: Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка Харківської області та ще 9 атак біля Надії Луганської області.

На Лиманському напрямку противник штурмових дій не вів.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення неподалік Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Тут наші захисники відбили 5 атак ворога.

На Мар’їнському та Шахтарському напрямках наші захисники відбили понад 20 атак окупантів в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, а також 2 атаки південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення південно-західніше Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Одеса” на Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилам противника.

Успіхи ЗСУ

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх південніше Роботиного Запорізької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 пунктів управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

Орієнтовні втрати російських окупантів минулої доби загалом склали: 620 загарбників, 2 танки, 15 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 1 літак, 6 вертольотів, 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня, крилата ракета та 10 автомобілів.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 290050 (+620) осіб,

танків ‒ 4981 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 9420 (+15) од,

артилерійських систем– 6944 (+8) од,

РСЗВ – 814 (+0) од,

засоби ППО ‒ 547 (+0) од,

літаків – 319 (+1) од,

гелікоптерів – 323 (+6) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня– 5301 (+10),

крилаті ракети ‒ 1534 (+1),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9303 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 982 (+0).

Дані уточнюються.

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