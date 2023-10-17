Ворог намагається оточити Авдіївку, на Запоріжжі у ЗСУ є успіхи: ситуація на фронті 17 жовтня

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот першу добу. Про ситуацію на фронті 17 жовтня, успіхи ЗСУ і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

З початком доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 6 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 6 ворожих “Shahed-136/131”.

Ситуація на фронті 17 жовтня

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Бучки Чернігівської області; Першотравневе, Піщане Харківської області; Сіверськ, Званівка, Спірне, Кліщіївка, Новоселівка, Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Миколаївка, Козацьке, Одрадокам’янка, Берислав, Тягинка, Іванівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили близько 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області та ще 5 атак біля Стельмахівки та Надії Луганської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплю ються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Так, протягом доби наші воїни відбили понад 10 атак ворога.

На Мар’їнському та Шахтарському напрямках наші захисники відбили понад 15 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області та ще 5 атак південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники не допустили втрат позицій південно-західніше Новоданилівки, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, успішно уражають склади та тили противника.

Що відбувається на окупованих територіях

У північно-східних околицях села Замістя, що розташоване на дорозі з Токмака на Бердянськ, у тимчасово окупованої Запорізької області розташовано близько 300 російських окупантів, які проводять мінування території і тому наказали місцевим комбайнерам покинути поля, які вони обробляють.

У Макіївці тимчасово окупованої Донецької області на базі міської лікарні №2 російські окупанти задумали облаштувати шпиталь для лікування своїх поранених. Протягом останніх трьох діб проводиться пришвидшена виписка цивільних пацієнтів, при цьому додаткового облаштування лікувального закладу не відбувається. Це призводить до вкрай низької якості надання медичної допомоги.

Успіхи ЗСУ

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх в районі західніше Вербового Запорізької області. Українські воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 800 російських окупантів, 14 танків, 20 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 22 автомобіля та одиниця спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 289430 (+800) осіб,

танків ‒ 4979 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 9405 (+20) од,

артилерійських систем – 6936 (+26) од,

РСЗВ – 814 (+0) од,

засоби ППО ‒ 547 (+0) од,

літаків – 318 (+0) од,

гелікоптерів– 317 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5291 (+11),

крилаті ракети ‒ 1533 (+2),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн– 9293 (+22) од,

спеціальна техніка ‒ 982 (+1).

Дані уточнюються (очевидно, до них ще не внесена інформація про уражені гелікоптери внаслідок ударів по аеродромам)

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