Монобанк вводить важливі зміни: засновник звернувся до клієнтів

Популярний в Україні Монобанк вводить важливі зміни. Один із засновників фінансової установи Олег Гороховський звернувся до клієнтів 13 вересня, передає NNS.

Олег Гороховський заявив, що прийнято рішення попрощатися з російською мовою у застосунку.

Ось що написав співзасновник Монобанку на своїй сторінці у Фейсбуці:

«Я народився і виріс у Дніпрi.

Усе життя говорив і думав російською мовою. Мене ніхто ніколи не притісняв і майже все моє оточення говорило теж російською. Мене не варто було денацифікувати та звільняти.

Ті, хто прийшли на нашу землю, ті, хто щодня вбивають наших дітей, літніх людей, жінок, наших молодих хлопців, принесли багато горя і страждань, вони зруйнували багато доль і порушили величезну кількість планів. Вони хочуть знищити мою Батьківщину і всі вони мають один спільний знаменник — вони всі говорять російською.

Російська мова асоціюється з тими, хто вбиває, гвалтує, грабує, і тими, хто вважає, що «не всё так однозначно». Тому я хочу перестати думати цією мовою або хоча б навчитися гарно говорити українською – мовою сміливих і вільних людей (до речi, порадьте крутого викладача, будь ласка).

У найближчій версії застосунку ми видалимо російську мову з Монобанку.

Монобанк — український банк із чудовим застосунком, що тепер доступний лише українською. Ми дуже хочемо, щоб ті наші клієнти, які сьогодні вибрали мовою застосунку «російська», а їх 838’291 людина (24.02 було 1,19 млн. це мінус 30% с початку вiйни), поставилися із розумінням до цього рішення і так само, як і ми почали частіше спілкуватися державною мовою.

Це наша громадянська позиція, і ми нею пишаємося. А ще ми дуже пишаємося нашою країною та нашими ЗСУ. Слава Україні!»

І залишається тільки підтримати таке рішення Монобанку, адже мова має значення!

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