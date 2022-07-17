Реквізити для нових клієнтів НАФТОГАЗУ «Приватбанк» та «Монобанк» змінили автоматично. Таку заяву зробили у компанії-постачальнику, передає NNS, посилаючись на zn.ua.

У газопостачальній компанії “Нафтогаз”, яка несподівано для мільйонів українців стала їхнім постачальником газу і не змогла впоратися з розсилкою платіжок за травень, кажуть, що клієнти “ПриватБанку” та “Монобанку” мають в додатках вже оновлені реквізити для розрахунків за газ. Про це повідомила представниця “Нафтогазу” Галина Русаневич.

Як зазначається, в українців виникло багато питань до нового постачальника – “Нафтогаз України”: як передавати показники лічильника, відстежувати нарахування та відповідно сплачувати за газ. “Це замкнене коло: щоб зареєструватись в особистому кабінеті треба знати номер рахунку, щоб дізнатись номер рахунку треба знати ЕІС код. Отримати той код можна в особистому кабінеті поточного постачальника, а поточний постачальник це хто – “Нафтогаз”?”, – запитують обурені споживачі.

Водночас представниця “Нафтогазу” Галина Русаневич пояснила, що номер нового особового рахунку можна запитати у компанії через чат-бот, телефоном або в Facebook. Реквізити для оплати доступні в контактах на сайті. Також реквізити для оплати вже змінені у “ПриватБанку”, “Монобанку” та інших фінансових установах.

“Якщо людина все ж хоче отримати платіжку, вона може зареєструватися в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua – це займає секунди. Щодо людей стареньких, які не користуються комп’ютером та смартфоном, то там “Укрпошта” доставляє. Але, на жаль, потрібно враховувати, що на “Укрпошту” зараз велике навантаження, тому платіжки можуть затримуватись”, – пояснила вона.

При цьому в “Нафтогазі” стверджують, що для них самих виявилося несподіванкою переведення від інших газзбутів 11 мільйонів нових клієнтів.

“Для компанії “Нафтогаз” це була несподіванка. Ми дізнались про це 10 червня”, – сказала Галина Русаневич.

Русаневич підкреслила, що саме попередні постачальники за три доби мали попередити своїх споживачів, що у них немає газу для подачі населенню.

Водночас компанії, які працюють під брендом “Твій Газзбут”, стверджують, що і для них масова міграція споживачів була несподіванкою, про яку дізнались тільки 8 червня.

Нагадаємо, раніше виникла ситуація, коли близько 11 млн споживачів з різних причин перевели до “Нафтогазу”, у зв’язку з чим виникло дві проблеми. Перша – компанія не встигла вчасно розіслати платіжки новим клієнтам.

Друга проблема – частина клієнтів встигла заплатити попереднім газопостачальникам.

У переплаті “Нафтогаз” звинуватив попередніх газопостачальників, і назвав це “оборудками” і “невідповідальним ставленням до клієнтів”.

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