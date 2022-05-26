«Ми готувалися захищати наш Південь, але потім щось сталося» – Данілов про наболіле питання

Влітку 2021 року на таємному засіданні РНБО було доручено забезпечити відповідний захист кількох областей України на випадок вторгнення противника. Чому в лютому 2022 року ворогу вдалося швидко просунутися Херсонщиною – ще належить з’ясувати. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов, передає NNS, посилаючись на Українську правду.

У секретаря РНБО поцікавилися наболілим питанням: що сталося на адмінмежі між Кримом та Херсонською областю в перші дні повномасштабної фази війни. Це неготовність, зрада чи щось інше?

“Я можу сказати, що на сьогоднішній день це питання є відкритим. Остаточної відповіді на це питання немає” – сказав Данілов.

Він зазначив, що влітку 2021 року відбулося засідання РНБО (за даними УП, воно було під грифом “таємно” -ред) безпосередньо щодо Чонгара, Херсонської області, Запорізької, Донецької і Миколаївської.

На ньому було озвучено певні завдання, а в грудні 2021 року всі залучені інстанції відзвітували про виконання поставлених завдань.