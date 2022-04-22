Секретар РНБО Олексій Данілов назвав точні час та місце початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, передає NNS, посилаючись на РБК Україна.

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну розпочалося 24 лютого о 3:40. Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що це сталося у Луганській області.

“Вторгнення почалося в 3:40 в Луганській області на ділянці Мілове, але ми думали, що там вони заходять саме по території Донецької і Луганської областей. Ми вважали, що їхня мета після визнання “республік” забрати їх в межах областей”, – сказав він.

За його словами, “через годину двадцять наступ почався скрізь”.

Данилов повідомив, що одразу ж поїхав до президента Володимира Зеленського, де вже був міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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