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Тег:
Війна

Уряд України визначив місце для Національного військового меморіального кладовища

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Уряд України визначив місце для Національного військового меморіального кладовища

Уряд України офіційно визначив місце для Національного військового меморіального кладовища. Там буде понад 50 тисяч поховань.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає НСН.

За словами Шмигаля, меморіальне кладовище буде розміщене на двох земельних ділянках у Гатненській територіальній громаді Фастівського району Київської області.

Створення такого кладовища має дуже велике значення для нашої країни. Ми завжди маємо пам’ятати тих, хто віддав життя за Україну у війні за нашу свободу та незалежність, – зазначив прем’єр

Уряд України визначив місце для Національного військового меморіального кладовища

За словами нардепа Олексія Гончаренка, кінцевий термін проєктування меморіального кладовища – до 30 липня 2025 року.

Нагадаємо, 23 лютого 2024 року Уряд виділив на будівництво та функціонування Національного військового-меморіального кладовища 515 мільйонів гривень на цейрік. За попередньою інформацією, воно мало розташовуватися у селі Гатне Київської області.

Відомо, що 8 листопада Верховна Рада не підтримала в першому читанні законопроєкт №9676 щодо особливостей розміщення Національного військового меморіального кладовища. Тоді, його планували збудувати у селищі Биківня Київської області, а до цього на Лисій Горі у Києві.

У другому читанні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про створення кладовища, новим місцем обрали село Гатне Київської області.

Національне військове меморіальне кладовище передбачає цілий комплекс споруд та площ, зокрема:

  • військове кладовище на 50 тисяч поховань;
  • колумбарій;
  • ритуальна будівля та інші необхідні споруди для організації почесних поховань;
  • музейний комплекс.

За словами колишньої міністерки в справах ветеранів Юлії Лапутіної, прикладом для створення українського меморіалу може стати Арлінготнське кладовище в США, про це вона розповіла в інтерв’ю CNN.

Уряд України визначив місце для Національного військового меморіального кладовища

Арлінгтонський національний військовий цвинтар знаходиться в штаті Вірджинія в США. Там нараховують 400 тисяч могил на площі понад 250 гектарів: поховані учасники війн, президенти, голови Верховного суду, астронавти.

Кладовище створили під час громадянської війни в США, йому вже понад 150 років. Комплекс включає меморіальний міст, меморіальну дорогу, амфітеатр, колумбарій. Цвинтар поділений на 70 секцій: є окремі секції для загиблих після подій 2001 року, медсестер чи капеланів.

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