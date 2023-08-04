Меморіал: вбиті росією. Ігор Явон, 32 роки, Чернігівщина, лютий

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ігор Явон

32-річний Ігор Явон загинув 27 лютого 2022 у селі Старий Биків на Чернігівщині. Його разом із братом Олегом забрали російські військові. Також того дня вони полонили ще кількох селян. Шістьох чоловіків, серед яких були й брати Явони, окупанти спочатку катували, а потім убили на лузі.

Тіла загиблих лежали на місці вбивства 9 днів. Потім селяни поховали їх біля кладовища. Батькам братів Явонів про смерть не наважувалися повідомити…

Мама Ольга до останнього вірила, що Олег та Ігор живі й перебувають у полоні. Про вбивство дізналася лише 4 квітня 2022 року, коли після звільнення області була ексгумація. Ігоря окупанти зарізали, Олега – розстріляли.

Ігор Явон народився у Старому Бикові. Навчався в школі у сусідньому селі, потім освоював професію агронома в містечку Бобровиця. Кілька років працював у місцевих фермерів. Та зарплати були невеликі, тому чоловік став пожежним, працював у сусідньому селі Новий Биків.

«Ігор був дуже добрим. Він з роботи прийде, принесе ковбаси якоїсь, розділить між собакою та котами, дуже тварин любив, навіть курки ніколи не вбили із братом. А ще він був гарний господар, затіяв сарайчик будувати. Олег технікою займався. Вони завжди при ділі були. Останнім часом перед війною Ігор казав мені, що треба хату в селі купувати, хотів одружитися. Але не встиг, нічого не встиг», – зі сльозами розповіла матір

24 лютого 2022 року, коли почалася повномасштабна війна, Ігор відігнав автівку в сусіднє село, щоби вберегти від російських військових. 28 лютого планував вийти на роботу. Та за день до того в Старий Биків зайшли окупанти.

Родина сховалася за хатою. Потім, коли техніка ворога пройшла, повернулися в дім. Олег пішов на дачу, яка неподалік, аби погодувати та відв’язати собаку. Ігор спочатку був у дворі, а потім вирушив до брата. Коли вони поверталися трасою додому, їх і забрали російські військові…

В Ігоря Явона залишилися батьки і молодший брат.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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